В «битве» за сознание россиян холодильник победил телевизор 1 8.11.2018, 17:13

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Екатерина Шульман

В России не понимают, почему в такой «великой державе» падает уровень жизни.

Результаты проводимых в последнее время социологических опросов показывают, что в «битве» за сознание российских граждан холодильник наконец-то победил телевизор, а населению куда более важна не военная мощь страны, а уровень жизни рядовых граждан. К такому выводу пришла политолог РАНХ и ГС Е. Шульман.

В ходе социологического вопроса на тему, есть ли в России партия, выражающая интересы граждан, и если есть, то какая это партия, выяснилось, что подавляющее большинство респондентов (42 процента) считают: такой партии в стране нет. Соответствующую информацию в эфире передачи «Налево» обнародовал РБК на своем Ютуб-канале:

Как следует из источника, 20 процентов опрошенных затруднились с ответом, 23% все еще считают, что их интересы выражает «партия власти», 11% думают, что интересы народа отстаивает КПРФ, на 1 процент меньше голосов оказалось у ЛДПР, 4% – у «Справедливой России».

Результаты еще одного опроса продемонстрировали ярко выраженную тенденцию к потребности россиян в новой, «левой» политической силе, об этом заявил 41 % респондентов. От такой партии люди ждут создания социально ориентированного государства и социалистической риторики. О своей приверженности либерально-рыночной риторике сообщило 34 процента опрошенных, 12 процентов наших соотечественников разделяют центристские взгляды.

Приведенные выше результаты прокомментировала известный политолог из института РАНХ и ГС Е. Шульман. Она отметила: высокая потребность россиян в «левой партии» свидетельствует о том, что людям не хватает справедливости, под самим понятием которой они подразумевают равенство перед законом, равное распределение богатств, одинаковые возможности для всех категорий граждан.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что все проводимые в последнее время социсследования демонстрируют трансформацию общественных настроений, и поясняет: для людей стали важнее изменения, чем сохранение статус-кво. Основная претензия населения к властям – это отсутствие справедливости. Говоря простыми словами, люди хотят лучше жить и не понимают, почему в такой «великой державе» их уровень жизни падает, подозревая, что причиной падения уровня благосостояния «простых смертных» является неправильное распределение ресурсов.

Кроме того, отмечает эксперт, итоги социологических опросов, проведенных в последнее время, показали, что больше всего в числе приоритетных направлений развития государства среди россиян «просел» милитаризм. Иначе говоря, люди поняли: куда важнее не статус РФ как великой военной державы, а уровень жизни ее населения.