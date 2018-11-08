В Беларуси предъявлено обвинение корреспонденту «Немецкой волны» 4 8.11.2018, 19:48

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С Павлюка Быковского взята подписка о невыезде и «надлежащем поведении».

Белорусские органы юстиции в четверг, 8 ноября, предъявили обвинение минскому корреспонденту русской редакции Deutsche Welle (DW) Павлюку Быковскому. Его обвинили в "несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной или личной заинтересованности", а именно в незаконном доступе к платной подписке госагентства "БелТА".

Допрос в Следственном комитете продолжался полтора часа. С Быковского взята подписка о невыезде и "надлежащем поведении". Ему предъявлен иск в размере 4 тысяч белорусских рублей (более 1,5 тысячи евро), сообщил журналист DW.

Обвинение предъявлено главреду БелаПАНа и редактору новостей tut.by

Такое же обвинение по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса Беларуси в четверг было также предъявлено главному редактору агентства БелаПАН Ирине Левшиной и редактору новостей портала Tut.by Галине Уласик. По словам Левшиной, от нее потребовали возместить более 12 тысяч рублей. Уласик сообщила, что обвинение предъявлено по той же статье, ущерб оценен суммой около 17 тысяч рублей.

В данных случаях речь идет о так называемом "деле БелТА". В начале августа нынешнего года в офисе крупнейшего белорусского ресурса tut.by, информационного ресурса БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. СК Беларуси задержал и допросил около 20 человек, в том числе корреспондента DW Павлюка Быковского. Журналистов подозревали в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА". Как утверждает МВД, в 2017 и 2018 годах без ведома и согласия госагентства совершено более 15 тысяч подключений к информации, хранящейся в его компьютерной системе.