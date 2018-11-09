«Сын пошел в армию здоровый – а пришел больной» 10 9.11.2018, 9:21

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Призывники в Беларуси должны самостоятельно доказать свое право на отсрочку?

Призывная кампания в разгаре. Согласно указу Лукашенко, военные комиссары обязаны направлять в прокуратуру сведения о тех, кто уклонился от службы. Есть, конечно, право на отсрочку. Есть и категория лиц, которым разрешается не служить. Военкоматы должны проверять, чтобы в армию не попали призывники именно из этой категории. Но соблюдается ли это на практике – задается вопросом «Белсат».

До конца осеннего призыва остается 22 дня. Военкоматы рассылают повестки, но традиционно не все потенциальные призывники хотят или могут служить в армии. Некоторым доказывать свою небоеспособность приходится за свой счет.

Официально нет никаких сведений о том, что военкоматы должны выполнить какой-то план по набору на военную службу. Но каждый юноша, которому исполнилось 18 лет, знает, что родина, а точнее местный военкомат, ближайшие девять лет о нем не забудет. От казармы освобождает болезнь, которую еще предстоит доказать.

«Мне пришла повестка в военкомат. Меня там никто не обследовал. Посмотрели просто и сказали, что годен. И вот теперь я вынужден потратить время и четверть своей зарплаты, чтобы ходить по разным диагностическим центрам и проверять свои болезни. Только чтобы доказать, что я не годен к службе в армии», – рассказывает призывник Григорий Лешкевич.

Родственники Григория живут в агрогородке Рубель Столинского района. Они не могут понять: почему парня с плохим зрением, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки признали годным для военной службы? Медкомиссия не то чтобы не спросила о заболеваниях, а не верит медицинской истории призывника.

«Мой сын пошел в армию в 90-х. Пошел здоровый, а пришел больной. Никто этой муки не знает и не видел. И не дай Бог, чтобы не знал и не видел. Денег нет ни на хлеб, ни на таблетки. Я страдала, заливалась слезами и думала: пусть бы я лучше болела, а не он. Теперь переживаю за внука», – рассказывает Ольга Лешкевич, бабушка Григория Лешкевича.

Даже будь медкомиссии точными и внимательными, в любой системе случаются ошибки. Законом это предусмотрено – такого солдата нужно комиссовать. Но как этого добиться? Жительница Гродно Людмила Стуканова, мать такого новобранца, почти полгода ходит по разным учреждениям.

Все чаще приходится слышать жалобы о том, что из-за общей ситуации ухудшения здоровья белорусов, в армию попадают люди, которых бы раньше туда не взяли. Возможно поэтому Александр Лукашенко две недели назад поделился идеей –отправлять в армию студентов во время летних каникул. «Скосишь от армии – потом не знаю, на ком женишься», – пояснил верховный главнокомандующий. А что об этом думают сами белорусы?

«Я сам служил в армии и со мной был сослуживец, у которого был своеобразный изгиб ног с детства. Сегодня особо не смотрят. Дышишь, ну и дыши».

«Да у них скорее всего есть план по всей стране. Им неважно, лишь бы план выполнить, и чтобы показатели были хорошие – и все».

«Для меня это актуальная тема. Моего брата забирают в армию. Годен, да еще как годен. Сказали только зубы подлечить и все».

О выполнении плана Лукашенко расскажет Совмин до 20 января. До сих пор Лешкевич и другие призывники, оказавшихся в такой ситуации, должны доказать свое право не служить в армии. Но успеют ли, да и послушают ли их?