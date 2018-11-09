Кто и как угоняет автомобили в Беларуси 3 9.11.2018, 21:10

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С начала года в нашей стране произошло более 700 угонов и краж автомобилей.

При этом данный вид преступлений характеризуется высокой раскрываемостью - около 90 процентов! В чем секрет? Это оперативники так хорошо работают или преступления совершаются таким образом, что раскрыть их не составляет особого труда?

В Главном управлении уголовного розыска МВД рассказали abw.by, что в большинстве случаев кражи тщательно планируются, а на угоны правонарушители решаются спонтанно, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.

В текущем году "под градусом" совершено 315 незаконных поездок на чужих автомобилях и мотоциклах. Около 320 фактов зарегистрировано в общественных местах, 59 таких преступлений - дело рук несовершеннолетних, еще столько же совершено группой лиц.

Абсолютное большинство угонов и краж транспорта фиксируется ночью. При этом популярностью у злоумышленников пользуется продукция ВАЗ, VW и Audi. Нередко автовладельцы сами способствуют преступлению, оставляя автомобили незапертыми и с ключами в замках зажигания.