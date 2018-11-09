Болельщица «Челси»: Если бы Минск не был разрушен в годы войны, был бы ближе к Праге или Варшаве, а не Москве 9.11.2018, 22:58

Болельщица лондонского клуба поделилась мнением о поездке в Беларусь.

Российская болельщица "Челси" Кристина Пунько поделилась мнением о поездке в Беларусь.

- Я живу в Москве, родом из Перми, но на четверть — белоруска. Это мой первый сознательный визит в Беларусь. Приезжала к родственникам, когда мне было пять лет, но плохо помню те впечатления. В этот раз очень внимательно изучила Верхний город, площадь Победы. По ощущениям, Минск — это смесь Москвы и Питера. Огромные советские постройки напоминают Москву, но участок, где улица Ленина соединяется с проспектом Независимости, пропитан абсолютно питерской атмосферой. В Верхнем городе чувствуется, что ты в европейском городе, а не в России. Если бы Минск не был разрушен в годы войны, был бы ближе к Праге или Варшаве, а не Москве.

В основном я совмещаю путешествия с футбольными выездами. Правда, пока посетила не так много стран — только недавно сделала себе загранпаспорт. За "Челси" болею 10 лет. Началось все с финала Лиги чемпионов в Москве. Я поддерживала «Манчестер Юнайтед», но из-за обидного падения Терри расстроилась и начала болеть за команду Романа Аркадьевича. Мы с подругой организовали первый фан-клуб "Челси" в России. Заниматься фан-клубом — мое хобби, а основная работа — в рекламной индустрии, — цитирует болельщицу tut.by.