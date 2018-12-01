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На Марсе обнаружили необычный блестящий объект

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  • 1.12.2018, 16:28
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Фото: afp.com

Необычна находка получила название «Маленький Колонси».

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, напоминающий блестящий космический объект. Об этом сообщили на сайте NASA (перевод - «Новое время»).

Предмет может быть метеоритом с необычным химическим составом
Фото: NASA

Ученые предполагают, что блестящий предмет может быть метеоритом с необычным химическим составом, однако не могут этого точно утверждать до проведения химического анализа.

Необычна находка получила название «Маленький Колонси» – в честь острова к северу от Шотландии.


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