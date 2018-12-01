На Марсе обнаружили необычный блестящий объект

На Марсе обнаружили необычный блестящий объект6
- 1.12.2018, 16:28
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Необычна находка получила название «Маленький Колонси».
Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, напоминающий блестящий космический объект. Об этом сообщили на сайте NASA (перевод - «Новое время»).
Ученые предполагают, что блестящий предмет может быть метеоритом с необычным химическим составом, однако не могут этого точно утверждать до проведения химического анализа.
Необычна находка получила название «Маленький Колонси» – в честь острова к северу от Шотландии.