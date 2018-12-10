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Самолет «Белавиа» сбил фонари в аэропорту Борисполь

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  • 10.12.2018, 8:02
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Из-за аварии рейсы задерживаются.

В киевском аэропорту «Борисполь» произошел инцидент с бортом «Белавиа», сбившим фонари при выруливании, передают

«Вести» со ссылкой на директора предприятия Павла Рябикина.

«Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет «Белавиа» сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет», — сообщил Павел Рябикин.

Также руководитель аэропорта добавил, что на время ЧП был напряженный период в работе «Борисполя», одиннадцать самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

На сайте «Белавиа» сообщается, что прибытие рейсов из «Борисполя» задерживается — вместо 20.00 9 декабря самолет прибудет в 3.00 10 декабря, второй — в 2.00 вместо 21.05 9 декабря.


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