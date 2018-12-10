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«Они показали нам, как нужно бороться»: в Барановичах прошла акция солидарности

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  • 10.12.2018, 8:57
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В центре города рассказали о протестах в Бресте и Светлогорске.

К 70-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека барановичские правозащитники Сергей Говша, Александр Войтешик и активист Григорий Грик 9 декабря раздавали на центральном рынке и других местах города спецвыпуск газеты "Народная Воля", со статьями, посвященными нынешней борьбе брестчан и жителей Светлогорска за право жить в чистом пространстве, а не задыхаться от химических и свинцовых выбросов в воздух, сообщает spring96.org.

"Они показали всем нам, как нужно бороться, а не молчать, когда нарушаются наши права и основное право - право на лучшую жизнь", - отметил Сергей Говша.

Было за день роздано 750 экземпляров газеты, причем прохожие довольно активно брали газеты, интересовались содержанием и выражали благодарность правозащитникам.


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