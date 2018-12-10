Топ-6 простых, но важных продуктов зимой 10.12.2018, 12:49

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Зимой употребление этих продуктов эффективно помогает поддерживать здоровую активность иммунитета.

Специалисты посоветовали включить в рацион простые, но важные для здоровья продукты, сообщает healthinfo.ua.

Вода. У многих людей зимой потребление воды снижается. Напрасно! Вода важна для кровообращения и обновления клеток, к тому же достаточное количество воды необходимо пить для поддержания активного обмена веществ и своевременного выведения токсинов из организма, объяснили ученые.

Мед. Этот продукт важен как натуральный источник антиоксидантов. Мед является эффективным антисептиком, очень полезен при лечении воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта, например, ангине. К тому же мед помогает от усталости, так как дает организму дополнительную энергию, которой не хватает зимой.

Кефир. Зимой это один из самых полезных доступных продуктов. Будучи «живым» продуктом, кефир содержит молочнокислые и бифидобактерии, которые подавляют развитие болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Кефир важен для иммунитета: он улучшает состояние микрофлоры кишечника, содержит пробиотики, способствующие уменьшению симптомов инфекционных болезней.

Квашеная капуста. Исследования показывают, что квашеная капуста улучшает состояние микрофлоры кишечника эффективнее, чем препараты, содержащие полезные бактерии. В этом продукте содержится много аскорбиновой кислоты, важной для поддержания иммунитета. Квашеная капуста обеспечивает потребность в витаминизации организма, снижает холестерин в сосудах.

Цитрусовые. Отличительная особенность цитрусовых – способность сохранять оптимальный уровень витамина С до самой весны за счет плотной непроницаемой кожуры. Кроме витамина С, во всех цитрусовых содержатся фолиевая кислота, необходимая для нормальной работы нервной и репродуктивной систем человеческого организма, а также антиоксиданты биофлавоноиды, борющиеся в организме с воспалением, и калия, который помогает снижать кровяное давление и защищает от гипертонии.

Чеснок. Еще один важный продукт зимой. Очень полезен для кровеносной системы: благодаря чесноку кровь становится более жидкой, что снижает вероятность образования тромбов. Исследованиями подтверждено, что чеснок обладает многочисленными антибактериальными свойствами, его компонент аллицин является природным антибиотиком.