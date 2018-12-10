Цена на нефть Brent опустилась ниже $61 за баррель 10.12.2018, 19:22

Цены на нефть снижаются, несмотря на сделку ОПЕК+ по сокращению добычи.

Нефть демонстрирует негативную динамику в первый день новой торговой недели. Падение обусловлено, как минимум двумя факторами.

Котировки нефтяных фьючерсов возобновили снижение на торгах в понедельник 10 декабря. Февральские контракты на Brent теряют в цене 1.41% до $60.80 за баррель. Январские фьючерсы на WTI, которые истекают 19 декабря, падают на 1.6% до $51.75 за баррель. Позитивная реакция рынка на соглашение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн баррелей в день привела к формированию максимумов в цене Brent на уровне $63.69. От этого пика котировки упали на 4.9%.