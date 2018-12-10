Фотофакт: В Гродно в подъезде дома висит график уборки 1954 года 10.12.2018, 20:09

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Для местных жителей это уже музейный экспонат.

В Гродно в подъезде жилого дома по Подольной улице висит график уборки 1954 года!

Как информирует сайт Hrodna.life, дом был построен на два года раньше, в него заселили работников тонкосуконного комбината. Для местных жителей это уже музейный экспонат, они его показывают своим гостям. График сохранился, а вот таблички "Берегите воду" и "Вызывайте сантехника" того же периода исчезли — видимо, попали в руки коллекционеров.

Ранее в другом доме в Гродно заметили объявление для жителей дома, написанное 45 лет назад. После того, как СМИ об этом сообщили, назвали номер дома, объявление исчезло. На этот раз номер дома, где висит график уборки, не сообщается.