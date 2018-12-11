В Армении задержали российского военного по подозрению в убийстве жительницы Гюмри 11.12.2018, 15:05

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(обновлено) Делом занимается генеральная прокуратура Армении.

В Армении задержали военнослужащего российской военной базы в Гюмри по подозрению в убийстве 57-летней местной жительницы, сообщили Aysor.am и Интерфаксу в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении, пишет «Новая газета».

По данным Aysor.am, 3 декабря в больницу района Слободка города Гюмри с побоями доставили 57-летнюю женщину, которая работала дворником. По дороге в больницу она скончалась.

Напомним, в январе 2015 года в Гюмри солдат-срочник Валерий Пермяков, служивший на 102-й военной базе, убил членов семьи Аветисян, в том числе двухлетнюю девочку и шестимесячного младенца. Это преступление вызвало тысячные акции протеста у здания Генконсульства России в Армении и у военной базы. 23 августа 2016 года суд приговорил Пермякова к пожизненному заключению.