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Запасы сланцевой нефти в США оказались вдвое больше, чем предполагалось

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  • 11.12.2018, 16:13
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Геологическая служба повысила оценку извлекаемых запасов нефти крупнейшего сланцевого бассейна в 2 раза, а газа - в 17 раз.

Сланцевая революция в США, сделавшая страну чистым экспортером углеводородов впервые за 75 лет, похоже, выдохнется не скоро, пишет finanz.ru.

Извлекаемые запасы нефти и газа в бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в Штатах - оказались в разы больше изначальных оценок, следует из данных Геологической службы США (USGS).

Оценка запасов нефти по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое - с 20 до 46,3 миллиарда баррелей, а газа - более чем в 17 раз. По новым расчетам, это 281 триллион кубических футов против 16 триллионов в докладе двухлетней давности.

Впервые в общие цифры по бассейну добавлены запасы двух формаций - Wolfcamp Shale и Bone Spring, расположенных в Техасе и Нью Мехико. Речь идет о крупнейшем нефтегазовом открытии в истории США, говорится в релизе USGS.

Оценка учитывает исключительно извлекаемые запасы, подчеркивает директор Геологической службы Джим Рейлли: о наличии нефти в Permian было известно еще в 1980х, однако лишь сейчас прогресс технологий, включая гидроразрыв пласта и направленное бурение, позволил отнести эти резервы в категорию доступных.

По новым оценкам, запасы Permian входят в число крупнейших не только в США, но и в мире, подчеркивает глава Ассоциации нефти и газа Нью Мехико Райан Флинн.

«Даже человека, который знаком с ресурсами и потенциалом Permian, не могут не удивить огромные цифры, которые опубликовала USGS», - отмечает он (цитата по Oilprice.com).

В ноябре в Permian добывалось 3,63 млн баррелей сырой нефти в сутки - треть от суммарной добычи в США, которая за год, по данным Минэнерго, выросла на 1,9 млн баррелей в день.

К концу третьего квартала американские нефтяники качали 11,24 млн баррелей в сутки. За 10 лет объемы производства выросли более чем вдвое.

В ближайший год, как считает управление энергетической информации, добыча в Штатах увеличится еще на 1,1 млн баррелей в сутки и к концу 2019-го будет составлять 12,31 млн баррелей ежедневно.


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