Мировые цены на продовольствие снижаются, а в Беларуси бьют рекорды 17 12.12.2018, 10:53

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Почему так происходит.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) сообщила, что в ноябре т.г. среднее значение индекса продовольственных цен (ИПЦ) не только продолжило свое падение (шестой месяц подряд), но и ускорило его. Снижение составило 1,65% по сравнению с октябрем и 8,5% – с показателем за ноябрь прошлого года, пишет «Экономическая газета».

Это минимальный уровень, начиная с мая 2016 г. ИПЦ не смогло поддержать даже продолжающееся уже третий месяц беспрецедентное увеличение котировок на сахар, при этом цены на все остальные основные товарные группы упали.

Зерновые

Среднее значение индекса цен на зерновые в ноябре т.г. оказалось ниже октябрьских данных на 1,1%. Главным драйвером уменьшения индекса стали цены на пшеницу, чему способствовали значительные объемы экспортных поставок из основных стран-производителей, а снижение котировок кукурузы было обусловлено усилением конкуренции между экспортерами. В свою очередь, на падение котировок риса, как и в предыдущем месяце, по-прежнему влияло поступление на рынки продукции нового урожая.

Растительные масла

По растительным маслам среднее значение индекса цен в ноябре упало сразу на 5,7%, после снижения на 1,5% в октябре и 2,3% в сентябре. Когда этот процесс прекратится, сказать трудно, снижение индекса продолжается уже 10 месяцев подряд, достигнут локальный минимум за последние 12 лет. Причем в последнем месяце осени падение отмечается по всем видам растительных масел, включенных в расчет. Мировые цены на пальмовое масло существенно уменьшились по двум причинам: 1) слишком велики складские запасы в ведущих странах-экспортерах, и они не уменьшаются, что явно свидетельствует о падении спроса на этот товар; 2) в последнее время упали мировые цены на минеральные масла, а между ними существует достаточная корреляция. В свою очередь, котировки на соевое и подсолнечное масло упали из-за высокого уровня предложения в США, ЕС и на некоторых новых рынках, влияют на них в сторону понижения и хорошие виды на урожай в Черноморском регионе.

Молочная продукция

«Молочный» индекс, который в наибольшей степени интересен белорусским сельхозпроизводителям, в ноябре также продолжил свое движение вниз: оно началось еще в мае т.г. и тянется уже шестой месяц подряд. За последний месяц осени индекс потерял 3,3%, и это после падения на 4,8% в октябре и на 2,4% – в сентябре, и остановился на уровне, который на 13,9% ниже данных ноября прошлого года и на 18,3% – своего рекордного значения, достигнутого в мае т.г. Снижение мировых котировок сливочного масла, сыра и цельного сухого молока эксперты ФАО объясняют большими складскими запасами, данные о которых наложились на рост экспортного предложения, в основном со стороны Новой Зеландии. В то же время цены на обезжиренное сухое молоко в ноябре несколько восстановились – кое-где оно оказалось очень востребованным.

Мясо

Вторая весьма чувствительная товарная позиция для нашей страны – мясо – также не избежало общих тенденций. Средний «мясной» индекс цен в ноябре потерял лишь 1% после 2,0% в октябре. Однако такое снижение продолжается уже пятый месяц подряд, что вряд ли может радовать производителей мясопродукции. Мировые котировки цен на мясо птицы, свинину и баранину в последнем месяце осени продолжили уменьшаться, на баранину – снижение было наибольшим (сказались значительные объемы поставок из государств Океании). Падение цен на свинину, наблюдающееся третий месяц, вызвано возросшими объемами экспортного предложения со стороны основных производителей. Лишь цены на говядину немного подросли в связи с ограниченным предложением и активным спросом на нее на рынках Азии.

Сахар

Хоть как-то противостоять общему понижательному тренду пыталась лишь «сладкая смерть». Среднее значение индекса цен на сахар в ноябре продолжило свой взлет – +4,4% по сравнению с октябрьскими данными, и это после увеличения на 8,7% в предыдущем месяце и на 2,6% – в сентябре. В итоге осень дала сахаропроизводителям более 15% прироста среднемировых цен. Росту котировок уже традиционно способствуют перспективы производства этого продукта в Бразилии, где, согласно последним оценкам, ожидается, что его будет произведено на 27% больше, чем в 2017 году. В то же время доля сахарного тростника, используемого для производства сахара, снизилась с 47,4% в прошлом году до 35,8% в текущем – в основном он направляется на производство этанола.

А в Беларуси ускорилась годовая инфляция. При этом продовольственные товары в прошлом месяце рекордно подорожали в нынешнем году — на 1,2%. В последний раз продовольственную инфляцию на таком уровне фиксировали в октябре 2017 года: тогда цены на продукты подскочили на 1,3%.

Из продовольственных продуктов за ноябрь активнее всего подорожали огурцы и капуста. Больше всего снизилась цена на цитрусовые, горох и фасоль, рыбу соленую и копченую (кроме сельди и деликатесной рыбы), икру лососевых рыб.