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Завтра в Беларуси ожидается мокрый снег и слабая метель

  • 12.12.2018, 20:46

Температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла.

13 декабря в Беларуси ожидается облачная погода, информирует Белгидромет.

Преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозируется снег, мокрый снег, слабая метель.

По Гомельщине местами ночью и утром ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

В отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-восточный, умеренный до порывистого.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 тепла.


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