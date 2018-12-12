закрыть
12 декабря 2018, среда, 22:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Мясникович: Энергией БелАЭС можно отапливать жилые дома

15
  • 12.12.2018, 21:33
  • 4,010
Михаил Мясникович
Фото: bymedia.net

Мясникович придумал, куда девать электроэнергию с БелАЭС.

В Беларуси ориентируются преимущественно на строительство жилья с электрическим отоплением. Об этом председатель Совета Республики Михаил Мясникович заявил 12 декабря на встрече с коллективом ОАО "МАПИД", передает БелТА.

Для отопления он предложил использовать электроэнергию с Белорусской АЭС. "Электроснабжение будет решать в том числе вопросы теплоснабжения с учетом достаточной мощности атомной станции", — пояснил Мясникович.

Месяц назад на совещании по белорусской энергетике Александр Лукашенко задался вопросом, куда девать электроэнергию, которую будет давать БелАЭС. Он потребовал от правительства разработать "четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях".

Рассказывая о своем замысле, Мясникович заявил, что в каждой квартире должно быть индивидуальное регулирование отопления. "Должен быть индивидуальный учет на каждую квартиру, для этого потребуются соответствующие разводки и т.д. Чтобы человек регулировал отопление не форточкой, а специальным прибором и платил в зависимости от того, сколько он потребляет электроэнергии на хозяйственно-бытовые цели и на нужды отопления", — заявил он.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип