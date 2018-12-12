Мясникович: Энергией БелАЭС можно отапливать жилые дома 15 12.12.2018, 21:33

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Михаил Мясникович

Фото: bymedia.net

Мясникович придумал, куда девать электроэнергию с БелАЭС.

В Беларуси ориентируются преимущественно на строительство жилья с электрическим отоплением. Об этом председатель Совета Республики Михаил Мясникович заявил 12 декабря на встрече с коллективом ОАО "МАПИД", передает БелТА.

Для отопления он предложил использовать электроэнергию с Белорусской АЭС. "Электроснабжение будет решать в том числе вопросы теплоснабжения с учетом достаточной мощности атомной станции", — пояснил Мясникович.

Месяц назад на совещании по белорусской энергетике Александр Лукашенко задался вопросом, куда девать электроэнергию, которую будет давать БелАЭС. Он потребовал от правительства разработать "четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях".

Рассказывая о своем замысле, Мясникович заявил, что в каждой квартире должно быть индивидуальное регулирование отопления. "Должен быть индивидуальный учет на каждую квартиру, для этого потребуются соответствующие разводки и т.д. Чтобы человек регулировал отопление не форточкой, а специальным прибором и платил в зависимости от того, сколько он потребляет электроэнергии на хозяйственно-бытовые цели и на нужды отопления", — заявил он.