закрыть
13 декабря 2018, четверг, 0:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Фотофакт: В Бресте табачный киоск поставили прямо на велодорожке

5
  • 12.12.2018, 23:10
  • 1,530

Место установки ларька было определено управлением архитектуры и администрацией района.

В Бресте табачный киоск поставили прямо на велодорожке, сообщает «Виртуальный Брест».

Сообщается, что место установки ларька было определено управлением архитектуры, администрацией района по согласованию с заказчиком. Но владельцы поставили его самостоятельно и преждевременно без учета проектной документации. Предписано устранить нарушения, однако непонятно, в какое место киоск переставят.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип