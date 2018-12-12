Фотофакт: В Бресте табачный киоск поставили прямо на велодорожке 5 12.12.2018, 23:10

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Место установки ларька было определено управлением архитектуры и администрацией района.

В Бресте табачный киоск поставили прямо на велодорожке, сообщает «Виртуальный Брест».

Сообщается, что место установки ларька было определено управлением архитектуры, администрацией района по согласованию с заказчиком. Но владельцы поставили его самостоятельно и преждевременно без учета проектной документации. Предписано устранить нарушения, однако непонятно, в какое место киоск переставят.