Китай и США: что на самом деле не поделили сильнейшие экономики 1 13.12.2018, 13:48

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Торговая война между двумя государствами принимает глобальный характер.

В уходящем году внимание мировых СМИ было приковано к американско-китайским отношениям. Обострившаяся торговая война США и Китая, безусловно, имеет глобальный характер, ведь это столкновение двух сильнейших экономик мира. Однако, по словам профессора Богдана Гуральчика, в данной ситуации речь идет не просто о торговых отношениях и таможенных пошлинах, а о гораздо большем – это противостояние за мировое господство, сообщает «Радио Польша».

Ведь до этого момента Америка являлась сверхдержавой, но стремительно развивающийся Китай намеревается занять ее место. О предпосылках, историческом аспекте, а также о последствиях американско-китайского противостояния в своей новой книге «Великий Ренессанс. Китайская трансформация и ее последствия» рассказывает синолог, бывший посол Польши в Таиланде, профессор Варшавского университета Богдан Гуральчик. Профессор представил книгу в Варшаве в польском аналитическом центре «Фонд им. Казимежа Пулавского».

В ноябре 2012 года к власти в Китае пришел Си Цзиньпин. Церемония передачи власти в Китае всегда проходит в обстановке секретности и порождает интриги и напряженность в обществе. Но в наши дни, когда Китай превратился в могущественную экономику мира, за сменой его руководства следит весь мир. Богдан Гуральчик прокомментировал новый курс, который был установлен после передачи власти:

- Когда пришло пятое поколение во главе с Си Цзиньпином, то оно отказалось от предыдущей стратегии и установило сверхамбициозную программу для Китая, а одновременно с этим, как мне кажется, для всего мира. Си Цзиньпин представил новую программу - «большую мечту». Он поставил цель, согласно которой к столетию правящей коммунистической партии Китая, 1 июля 2021 года, в стране должна быть сформирована новая модель экономического развития. Она не должна быть основана на экспорте, как это было раньше, потому что «дешевый Китай» закончился. Согласно новой модели экономического развития, необходимо сконцентрироваться на внутреннем рынке, на потребностях процветающего среднего класса. Таким образом Китай намерен снизить зависимость от внешнего мира. Однако, Китай, Чжунго, в переводе означает «срединное государство». Но это никакое не государство, это древняя цивилизация и континент. Вторая цель – 1 октября 2019 года, на столетие Китайской Народной Республики должно произойти великое возрождение китайского народа. Условием этого ренессанса должно стать мирное воссоединение с Тайванем. Кроме того, во время последнего XIX съезда Коммунистической партии Китая в октябре 2017 года Си Цзиньпин добавил новую дату – 2035 год. До этого года страна должна стать инновационным обществом. Во время этого пути Китай должен преодолеть немыслимую дистанцию, которую когда-либо кому-либо приходилось преодолевать на пути трансформации – от количества до качества. Если ты хочешь быть номером один, то ты должен быть примером, а не воровать технологии других.

Прокомментировав то, что происходит сегодня в политической и экономической жизни Китая, политолог перешел к Америке. По его мнению, нынешний президент США Дональд Трамп значительно изменил отношения двух стран, отказавшись от принципов, которыми руководствовалась предыдущая администрация Белого дома:

- На китайско-американские отношения наложился феномен Трампа. В данном контексте я хотел бы употребить понятие «game changer» - фактор, изменяющий правила игры. Я считаю, что на данный момент на политической арене есть два игрока, меняющих правила: один из них – это Китай, а второй – Дональд Трамп. В чем состоит решающая сила Дональда Трампа как игрока, меняющего правила? Он отказался от мультилатерализма - Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Кто сегодня вспоминает об этих торговых соглашениях? А ведь они должны были стать жемчужинами в короне некоронованного Барака Обамы. Более того, Дональд Трамп подрывает Европейский союз и даже НАТО, не говоря уже о «большой двадцатке». Вместо мультилатерализма нынешний американский лидер предложил билатерализм, вместо ценностей – брутальная выгода. А это уже совершенно другой мир. Это не просто смена администраций Белого дома – это смена философии правления, изменение реалий. Несмотря на то, нравится нам Дональд Трамп или нет, он до сих пор является сильнейшим политиком мира. Хотя некоторые говорят, что уже Си Цзиньпин занял его место.

Богдан Гуральчик следил за тем, как строились отношения на линии Пекин-Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа. Вот что он говорит:

- Китайцы присматривались к президенту Трампу. Первое, что бросается в глаза – это богатство, но его эго еще богаче, чем он сам. Китайцы решили его задобрить. В результате уже во второй половине апреля после инаугурации Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином во Флориде. В ходе этой встречи они договорились о снижении торгового дефицита. Начались переговоры, а в июле оказалось, что договоренность отменена. Но китайцы не обиделись. Они продолжали задабривать Дональда Трампа. В октябре чета Трампов была приглашена с официальным визитом в Китай, где их приняли по-королевски.

Президент Трамп поблагодарил, вернулся в Белый дом и поступил, как бизнесмен. В прошлом году отрицательный торговый баланс с Китаем составил 375 млрд долларов. Этим он удивил китайцев. Они были уверены, что обставят Дональда Трампа, что им удастся его купить, что они поставят два или три Трамп-та́уэра в Китае, с коммунистическим флагом, если бы он пожелал, или с красной звездой, откроют еще четыре поля для гольфа, но в результате все сложилось иначе. Соглашение не было достигнуто. Единственное, что удалось достичь китайцам - это продолжения переговоров еще на три месяца. Я думаю, что эти три месяца переговоров ничего не дадут.

Ведь важна уже не торговля и не таможенные пошлины. Китай уже является для западного мира и американцев экономическим и торговым вызовом. Американцы делают все, чтобы не допустить того, чтобы Китай получил преимущество в сфере новых технологий. Это может произойти, потому что Китай владеет монополией на продукцию и продажу того, что называется редкие земли. Это группа элементов, без которых, как уже было научно доказано, невозможно научно-техническое развитие. Если же Китай получит техническое преимущество, то затем он получит военное и космическое преимущество.

Проанализировав польско-американские отношения, профессор Гуральчик перешел к польскому вопросу. Речь идет о том, что новый шелковый путь - концепция новой паневразийской транспортной системы, продвигаемой Китаем, проходит через Россию, Литву, Беларусь, Чехию, Германию. Тем временем Польша должна принять стратегическое решение – станет ли она частью нового шелкового пути или нет:

У Польши есть несколько вариантов. Мы можем воспринимать Китай как угрозу, как это делает Америка. Можем воспринимать Китай как конкурента или партнера. А можем относиться к нему как к возможности.

В Центрально-Восточной Европе так делает только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, хотя еще и президент Чехии Милош Земан. Но власти в Варшаве так не считают. Не все на Западе одинаково относятся к Китаю. Что касается Варшавы, то впервые в интересе Китая войти на польский рынок. Для нас самым большим историческим проклятием было то, что мы находимся между Россией и Германией, но для Китая – это лучшее геополитическое положение, которое только можно представить. Через нас Китай хочет попасть в западную Европу. Только Варшава этого не понимает. Ни одна политическая элита Польши, ни одна политическая партия не думает в этих категориях. Мы можем не любить Китай, можем даже ненавидеть, но нужно больше знать об этой стране. 40 лет назад мы могли игнорировать китайцев, но сегодня они уже здесь. Я часто летаю в Китай. Во время рейсов в обе стороны около 90% людей не борту самолета – это китайцы. Они уже сейчас ведут бизнес в нашей стране. Мы не можем делать вид, что этого нет. Польша в трудном положении. Мы отказываемся использовать Китай как новый шанс, потому что для нас ключевыми являются вопросы безопасности, а главным нашим партнером в этой сфере являются США. Мы не будем сотрудничать с Китаем, потому что для нас важнее Америка. Поэтому перед Польшей трудный выбор.