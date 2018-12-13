Как выглядят новогодние елки в Вильнюсе, Таллине, Праге и других городах Европы 1 13.12.2018, 16:41

Главную литовскую елку традиционно установили на Кафедральной площади в Вильнюсе.

15 декабря на главной елке Минска зажгутся огни. А как другие европейские города украсили себя к Рождеству и Новому году? Смотрите в инстаграм-подборке tut.by.

Главную литовскую елку традиционно установили на Кафедральной площади в Вильнюсе. Рядом расположилась рождественская ярмарка, которая будет работать до 7 января. Вместе они выглядят как часы. Внутри «часового механизма» довольно уютно и очень атмосферно.

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В Таллине главную елку — живую, пушистую, высоченную — установили на Ратушной площади. Рядом расположились павильоны с атрибутами и запахами рождественского настроения. Вроде ничего особенного, а выглядит чудесно.

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В Риге поставили живую ель и увешали ее ретрофонариками. Тут же, на площади, раскинулась небольшая рождественская ярмарка. Внутри — разные «инсталляции» из дров и еловых лапок.

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В Варшаве поставили живую ель, залили каток, укутали деревья в гирлянды и придумали световые проекции на здания площади. Вроде ничего сверхъестественного, но точно есть все, чтобы по максимуму выжать из этого новогоднее и рождественское настроение.

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Прага хороша всегда, а в Рождество и Новый год — особенно. В этом году главную площадь оформили традиционно: большая пушистая живая ель, а рядом — ярмарка, запах трдельников с корицей, новогодние игрушки и еще много всего не менее вдохновляющего.

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В Берлине, как обычно, несколько рождественских ярмарок, и ни одна из них не может назвать себя главной. А вот как, например, выглядит ярмарка на Alexanderplatz. Ароматный глинтвейн, горячие карривурст — там сейчас хорошо.

А еще в Берлине есть целый рождественский сад. Только посмотрите, как там хорошо! Все блестит, сверкает, переливается и немного гипнотизирует.

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Стокгольм украсил себя довольно скромно. На площади — ель, немного похожая на ту, что устанавливали в Полоцке. Зато на ярмарке — разнообразие. Пишут, что здесь можно купить не только сувениры, но и мясо медведя, северного оленя, колбасу из кабана, выпить глёг с миндалем, сухофруктами, пряностями и попробовать сыр-шоколад.