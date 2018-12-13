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Иван Караичев: Слово «Крумкачы» должно остаться на плаву

  • 13.12.2018, 18:25

Cпециалист по связям с общественностью рассказал, как идет переименование клуба.

Специалист по связям с общественностью Иван Караичев поделился мнением о возможном переименовании НФК «Крумкачы», пишет «Трибуна».

«Клуб не смог убедить федерацию и был вынужден объявить о необходимости смены названия по вышеуказанным причинам, призвав болельщиков предлагать свои варианты. Более того, буквально через пару дней после данного заявления клуб сообщил, что уже поступило больше сотни предложений. В этом чувствуется прежняя бодрость «Крумкачоў», которые несколько лет назад весьма громко и при этом также весьма профессионально создали и продвинули бренд в массы. Однако шум и эффективный пиар — совершенно различные явления. Смена названия — явление чрезвычайно болезненное, и совершенно зря в клубе вышучивают его, собирая варианты, среди которых, например, «Груганы», «Вiтаўт», «Бекасы», «Варуны», «Вежа», «Моц». Ребята, ну какие «Бекасы»? Вы же не «Камеди Клаб», а клуб, который претендует на то, чтобы вернуться на заметные позиции в белорусском футболе. Как можно о таком варианте вообще говорить вслух? Вынужденная смена названия в таком случае — вещь чрезвычайно тонкая, требующая внутреннего кропотливого осмысления и консультаций с профессионалами.

Для меня совершенно очевидно, что слово «Крумкачы» должно остаться на плаву, даже невзирая на сомнения со стороны федерации. Способ решения проблемы есть — аббревиатура, которая имеет расшифровку с нужным словом. Да, КФК отдает духом любительских соревнований, а в ФКК слышится английская обсценная лексика, но поиск варианта среди аббревиатур является, на мой взгляд, компромиссным вариантом.

А компромисс здесь однозначно нужен — переименование в последние пару десятков лет происходило считанное количество раз, и не было случая, когда оно шло на пользу клубу, его устроившему. Последний громкий случай: фактическая потеря «Уимблдона». Команда, еще в начале девяностых игравшая в английской премьер–лиге не на последних ролях, была объединена с новой городской агломерацией Милтон Кейнс под названием «МК Донс», однако болельщик лондонской команды новую жизнь клуба не поддержал, проголосовав ногами.

В случае с «Крумкачамi» мы имеем невиданную в белорусском футболе последних лет работу по качественному развитию бренда, который притянул к себе новую футбольную аудиторию. Это была сказка, о которой писали немецкие газеты и снимали репортажи российские телеканалы. Имиджевые и предматчевые видео, съемки игр с квадрокоптера, множество неформальных медиаактивностей, приоритет социальным сетям, а не сайту, в чем даже немного опередили время, и многое другое идет в актив молодому белорусскому клубу.

Лично мне будет очень жаль, если немногие яркие маркетинговые явления в белорусском спорте перестанут светить ярко. «Крумкачы» в спортивном пиаре и маркетинге «ляцелi высока» и очень серьезно встряхивали болото. Переименование клуба без сохранения однозначно читающейся связи с прежним вариантом, равно как и рецидивы финансовой нечистоплотности, станет для «Крумкачоў» глубочайшей имиджевой ошибкой», – написал Караичев.


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