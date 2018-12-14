Тони Блэр: Нужно готовиться ко второму референдуму по Brexit 14.12.2018, 12:09

Тони Блэр

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Парламент Великобритании, скорее всего, не поддержит заключенное соглашение.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр считает, что Соединенное Королевство и ЕС должны готовиться ко второму референдума по Brexit, поскольку парламент, скорее всего, не поддержит заключенное соглашение, сообщает "Европейская правда".

По мнению Блэра, лидеры ЕС должны предложить реформу блока, которая стимулировала бы Британию в нем остаться.

"Нынешнее время должно быть временем подготовки - для парламента, чтобы оценить варианты одобрения сделки или референдума, для Европы, чтобы удостовериться, что в случае изменения Британией своего решения Брюссель к этому готов", - сказал он.

Блэр неоднократно призывал пересмотреть решение о Brexit. По его мнению, Brexit без соглашения будет гораздо более катастрофические последствия для экономики чем второй референдум.

"Мы знаем варианты по Brexit. Парламент должен избрать один из них. Если он не сможет выбрать, значит, нужно снова отдать все решения народа", - сказал экс-премьер Великобритании.

Напомним, лидеры 27 стран ЕС на специальном заседании Европейского Совета в четверг подтвердили приверженность соглашении по Brexit и заявили, что не намерены ее пересматривать.