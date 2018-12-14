Парламент Косова проголосовал за создание армии 14.12.2018, 13:52

Решение было принято без голосов «против».

Парламент Косова проголосовал за создание национальной армии.

Об этом сообщает косовская Gazeta Express, которая ведет трансляцию из парламента Косова.

Всего в пятницу парламент во втором чтении голосует за три законопроекта, касающихся Сил безопасности Косова (KSF).

Сначала депутаты приняли законопроект о министерстве обороны.

Далее они проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Закон предусматривает удвоение размера Сил безопасности Косова и постепенное превращение их в профессиональную армию численностью 5000 человек.

Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косова.

За создание армии проголосовали 107 депутатов 120-местного парламента. Ни один депутат не голосовал против.

Генсек НАТО недавно заявлял, что Косово выбрало крайне неудачный момент, чтобы объявить о своем намерении создать собственные вооруженные силы, и это подрывает стабильность в регионе.

Сербия предупредила, что этот шаг может привести к возобновлению столкновений на Балканах. Эту позицию поддержала и Россия.