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Bloomberg: Morgan Stanley закрывает торговлю акциями и валютой в РФ из-за санкций

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  • 14.12.2018, 14:37
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Фото: Getty Images

Часть персонала американского кредитора переведут из российской столицы в Лондон.

Morgan Stanley закрывает свои представительства в Москве, которые занимаются торговлей акциями и валютой. Таким образом, американский кредитор пополнил ряды иностранных банков, которые сократили свое присутствие в России.

Об этом пишет Bloomberg (перевод - «Униан») со ссылкой на источники.

Morgan Stanley планирует перевести часть персонала в Лондон, а остальные должности будут просто сокращены. В представительстве американского банка в Москве работает около 40 человек, которые занимаются покупкой и продажей акций и валютными операциями.

Кроме того, на Morgan Stanley работают местные российские клерки. Они останутся в штате и будут заниматься корпоративными финансами, рынками капиталов и процессами слияния.

Издание напоминает, что санкции США и Евросоюза, введении в качестве наказания для Кремля за военное вторжение в Украину, стали ударом для российских рынков. Morgan Stanley присоединился к списку других иностранных кредиторов, которые некогда были главными игроками в России, но теперь покидают Москву.

Потому что цена операций в РФ стала слишком рискованной и не стоит потенциального дохода. Раньше присутствие в российской столице сократили Deutsche Bank и Credit Suisse Group.


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