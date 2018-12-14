Курды освободили от ИГИЛ последний cирийский город 4 14.12.2018, 15:40

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Наступление поддержала авиация коалиции под руководством США.

Курдские бойцы утром 14 декабря после жестоких боев захватили последний сирийский город, удерживаемый "Исламским государством". Наступление поддержала авиация коалиции под руководством США.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет "Европейская правда".

Падение Хаджина происходит после интенсивных сражений в последнем оплоте ИГИЛ вблизи иракской границы на востоке Сирии. Террористы контролируют еще несколько сел поблизости.

Сирийские демократические силы (SDF), возглавляемые курдами и поддерживаемые США, пытаются взять Хаджин на протяжении последних трех месяцев. Наступление усилилось в последние недели после прибытия подкреплений из северной Сирии.

В сообщении сказано, что некоторые боевики ИГИЛ отошли к окраинам города и что бои до сих пор продолжаются в полях вокруг Хаджина.

Наблюдатели зафиксировали значительные потери в течение последнего месяца боев в этом районе. В нескольких районах, находившихся под контролем "Исламского государства", погибло 196 мирных жителей, в том числе 73 ребенка и 53 женщины, в том числе 100 сирийских граждан, включая 42 детей и 28 женщин. Сирийская обсерватория также задокументировала убийство 257 членов организации "Исламское государство" с 10 ноября по 10 декабря 2018 года и смерть 172 бойцов Сирийских демократических сил за тот же период.