Пинские блогеры напугали Шуневича фан-встречей 9 14.12.2018, 18:47

2,431

Блогеры устроили фан-встречу в центре Пинска, а их оштрафовали за несанкционированное массовое мероприятие.

Все случилось еще 18 ноября. Блогеры YouTube-канала «Топовый Пинск» решили встретиться со своими подписчиками. На встречу с Ильей, Евгением и их друзьями пришли несколько сотен подростков. Назавтра в Пинский РОВД поступило заявление по поводу несанкционированного массового мероприятия, а местный телеканал даже снял сюжет об этой акции, где раскритиковал подростков, пишет «Онлайнер».

Канал «Топовый Пинск» активно развивается вот уже несколько лет. Илья, Евгений и их друзья снимают в основном короткие видеоролики о жизни подростков «Короче говоря». За это время ребята стали очень популярны, получили «серебряную кнопку» от YouTube, а число подписчиков у них выросло до 448 тысяч.

Фан-встречу со своими подписчиками в Пинске ребята провели 18 ноября в 15:00. Парни со своими друзьями залезли на постамент у памятника Ленина, постояли, показали живого гуся, пообщались с фанатами, пофотографировались, школьники засняли на видео блогеров, а потом все разошлись.

— Сходка в Пинске удалась, — констатировали авторы многочисленных видео, которые снимали блогеров.

Позже на канале вышло видео с этой встречи, но через некоторое время его удалили. Оказалось, что на следующий день ребятами заинтересовались правоохранители.

— 19 ноября 2018 года в Пинский ГОВД поступила информация о том, что на популярном видеохостинге YouTube было опубликовано видео, на котором группа молодых людей организовала массовое мероприятие на площади Ленина с участием несовершеннолетних граждан, — рассказал местному телеканалу «Пинск» старший инспектор информации и общественных связей Пинского ГОВД Александр Костюкевич.

— Данное мероприятие было не санкционировано и организовано с нарушением норм действующего законодательства. Оно не носило каких-то конкретных целей, а просто являлось примером баловства. Решили собрать несовершеннолетних, побаловаться, покричать на площади Ленина. Данный случай — вопиющий и имел очень большой резонанс и в интернете, и в СМИ, и между людей. Поэтому данным вопросом занимались не только сотрудники органов внутренних дел, но и другие службы. Организация массовых мероприятий у нас регламентирована законом «О массовых мероприятиях». Поэтому, если вы хотите официально организовать массовое мероприятие, высказать какие-то свои цели и идеи, пожалуйста, обращайтесь в горисполком в соответствии с законодательством, — заключил Александр Костюкевич.

В отношении организаторов фан-встречи правоохранители составили протокол по п. 2 ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Как стало известно, по административному делу в отношении парней уже был суд. Ребята получили штраф в 20 базовых величин. Сами блогеры от каких-либо комментариев отказались.

Между тем в паблике «Топовый Пинск» появились фотографии объявлений из учительских пинских школ. В них администрация просит предоставить сведения про учеников 4—11-х классов, которые состоят в группе.