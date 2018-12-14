Цены на бензин в Беларуси определит Россия 2 14.12.2018, 19:01

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Белорусам надо начинать готовиться к серьезному повышению цен на топливо.

Получение компенсации за налоговый маневр в России, о которой даже разговаривать не хотят российские чиновники, может спасти белорусский бюджет, но оно не защитит автолюбителей от роста цен на автомобильное топливо. А что по этому поводу думают в концерне «Белнефтехим»?

Мнение руководства этой организации по столь болезненному вопросу можно было узнать из интервью, которое зампредседателя концерна Светлана Гурина дала агентству БелТА. В нем она, в частности, сообщила, что, по их расчетам, только в следующем году нефть как для российских, так и для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра при средней котировке 70 USD за один баррель станет дороже на 21,3 USD за одну тонну. И каждый год (до 2023 года включительно) ее цена для нас будет возрастать на указанную величину, пока в 2024 году она не сравняется с мировой, пишет «Экономическая газета».

Все НПЗ, приобретая нефть по мировым ценам, произведенные из нее нефтепродукты продают по рыночным. При этом в России для того, чтобы не допустить скачка цен за автозаправках, предусмотрены компенсирующие меры в виде специального вида акцизов, которые для НПЗ снизят разбежку между внутренними и мировыми ценами на моторное топливо. Более того, для тех НПЗ, которые занимаются модернизацией производства, будет вообще установлен отрицательный акциз, т.е. прямая компенсация из российского бюджета.

У нас таких бюджетных источников просто нет. Все, что может сделать правительство, это снизить размер акцизов на моторное топливо. По словам С. Гуриной, налоговая составляющая занимает сегодня около трети в его цене. В проекте бюджета на следующий год, который сейчас обсуждается, предусмотрено снижение акцизов на четверть. Хотя, если цены на нефть будут меняться, возможно, потребуется более существенная их корректировка.

При этом все, что зависит от самих НПЗ, уже давно осуществляется – модернизация, в результате которой будет производиться больше дорогих нефтепродуктов, проводится успешно, затраты на производство снижаются. Только за счет этого в текущем году удалось сэкономить около 48 млн USD.

На наш взгляд, это «капля в море». По данным Белстата, за январь–сентябрь 2018 г. Беларусь импортировала из России 13,6 млн тонн нефти по средней цене 384,5 USD за тонну. Таким образом, общая сумма затрат на ее приобретение составила более 5,2 млрд USD. О какой экономии в 48 млн USD при таких объемах закупок можно серьезно говорить!

Светлана Гурина также отметила, что только за счет внутренних резервов последствия налогового маневра компенсировать не удастся, поскольку в структуре затрат НПЗ стоимость нефти превышает 80%. Кроме того, заводы не могут работать без других ресурсов, со стоимостью нефти никак не связанных, тех же электроэнергии и тепла, различных химических веществ и т.д. А это еще около 10% затрат.

Зампредседателя концерна считает, что нужно создать для нефтеперерабатывающих заводов условия, обеспечивающие хотя бы «минимально необходимую рентабельность». И с этим трудно спорить.

Однако, похоже, что в число этих условий в качестве обязательного элемента входит и повышение розничных цен на моторное топливо. По крайней мере, С. Гурина назвала еженедельное «копеечное» увеличение цен на него возможностью «менее болезненно для потребителя приблизить розничную цену топлива к экономически необходимому уровню».

Кроме того, мы услышали от нее и то, что в Беларуси топливо остается в разы дешевле, чем в большинстве стран-соседей. Обгоняем же по цене мы только Россию, да и то на какие-то 7%.

Насчет «дешевле в разы» можно и поспорить. Согласно рейтингу стоимости бензина, составленному GlobalPetrolPrices на 3 декабря 2018 г., стоимость 1 литра бензина в Беларуси составляет 0,71 USD. При этом в России он стоит 0,68 USD, в Украине – 1,13 USD, в Литве – 1,25 USD, в Польше – 1,31 USD. Никаких «в разы» мы здесь не увидели, особенно с учетом того, что рынок бензина так и устроен – в богатых странах он стоит дороже, в бедных – дешевле. И с добычей нефти это никак не связано, например, в «нефтяной» Норвегии литр бензина стоит 1,85 USD.

В общем, гражданам Беларуси надо начинать готовиться к повышению цен на топливо, пусть пока и только морально. Если, конечно, Россия не согласится возместить нам все «нефтяные» потери. Как сказала в завершение интервью С. Гурина, «мы надеемся, что будут достигнуты договоренности о сохранении условий поставки российской нефти». Хотелось бы в это верить.