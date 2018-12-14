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Трамп: США могут скоро заключить с Китаем «всеобъемлющую сделку»

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  • 14.12.2018, 21:33

Президент США анонсировал заключение большого торгового соглашения с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения в скором времени большого торгового соглашения с Китаем.

"Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку. Это может случиться, и достаточно скоро!" - заявил президент США на своей странице в Twitter.

Трамп также напомнил, что Китай недавно отказался от повышения пошлин на автомобили из США.

"Китай объявил, что его экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны. Они только что приостановили повышение пошлин для США. У США все очень хорошо", - заявил он.

12 декабря СМИ сообщили, что Китай готовится снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 40% до 15%.

До этого на саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.


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