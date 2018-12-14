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«На Новый год обычно получаем ящик сухарей»

  • 14.12.2018, 21:50

Что белорусские предприятия дарят своим работникам.

Kp.by посмотрел, чем работодатели радуют подчиненных и пенсионеров. Премии и бесплатные корпоративы в расчет не берем, только натуральная продукция - так проще отследить изобретательность.

- У нас каждому сотруднику пару лет назад в канун Нового года дали две трехлитровые банки томатного сока, - рассказывает минчанин Андрей. - Сок, конечно, был вкусный, но я сочувствую тем, кто добирается общественным транспортом.

На одном из хлебозаводов Могилевской области тоже берут масштабами.

- После Нового года мы очень долго едим сухари, - рассказывает Антонина. - Потому что наш новогодний подарок от предприятия - ящик сухарей. - С изюмом, ванилью, маком и орехами - на любой вкус.

Огромная очередь за новогодними подарками выстроилась в Солигорске.
Фото: kurjer.info

Съедобные подарки дают и в строительной организации в Новополоцке. Много лет подряд собирают различные продуктовые наборы. Тем, кто работает меньше года, поменьше, всем остальным - побольше. Пенсионерам здесь к праздникам перечисляют деньги.

- Обычно это баночка икры, несколько видов колбасы, семга или форель, консервированные ананасы, кукуруза, кофе, конфеты. В общем-то, все, чем можно накрыть новогодний стол, - рассказали в организации.- В прошлом году подарки были на 130 рублей, в этом будет приблизительно такая же сумма.

А вот работники детского сада в Гомельской области своим новогодним подарком стол не накроют. Тем, кто проработал в саду год, вручают конфеты, а остальным - ничего.

- Говорят, что в этом году подарят конфеты на пять рублей, - рассказывает садовский психолог, которая отработала несколько месяцев. - Не знаю, что можно выбрать на эти деньги. Это подарок для взрослых. Тем, у кого есть маленькие дети, отдельный презент. Отгадайте какой? Правильно, конфеты.

Еще в одной строительной организации - на этот раз в Минске - не забывают про пенсионеров и очень любят традиции: много лет подряд ко всем праздникам им дарят живого карпа - пять кило.

- Возможно, кто-то из заказчиков рассчитывается рыбой, - предполагает, откуда такая любовь к карпам пенсионерка. - Зато у мы всегда точно знаем как минимум одно блюдо, которое будет на новогоднем столе. Или не одно: в интернете много рецептов по запросу «блюда из рыбы».


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