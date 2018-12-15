В США инкассаторы, рассыпав деньги, спровоцировали ДТП 15.12.2018, 11:38

Водители останавливали свои автомобили и бросались собирать деньги.

В американском штате Нью-Джерси из автомобиля инкассаторов из-за неисправности одной из дверей на шоссе высыпались денежные купюры, что привело к многочисленным авариям. Об этом сообщает ВВС.

Агентство отмечает, что водители останавливали свои автомобили и бросались собирать деньги.

Полиция Нью-Джерси заявила, что люди должны вернуть их. Правоохранители расследуют несколько дорожно-транспортных происшествий, связанных с инцидентом.