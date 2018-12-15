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МЧС: Завтра лучше из дома не выезжайте

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  • 15.12.2018, 13:40
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В воскресенье в стране сильные снегопады и оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье из-за сильного снегопада, предупреждают синоптики.

В основном снегопады обрушатся на запад страны. Будет интенсивно идти мокрый снег, прогнозируется его налипание, а на отдельных участках дорог — снежные заносы. Также на дорогах возможна гололедица. Ветер будет восточный и юго-восточный, днем порывами до 15 м/с.

Температура воздуха по стране ночью — до -10 °С, днем немного теплее: от -1 до -6 °С.

МЧС напоминает: в такую погоду существенно возрастает риск задержки полетов, автомобильных аварий, серьезно снижается видимость при управлении транспортом, налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества.

Поэтому завтра по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте; машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйте вдали от деревьев; научите детей, как действовать во время непогоды; находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; остерегайтесь оборванных проводов линий электропередачи.


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