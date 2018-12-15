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10 общинам «Свидетелей Иеговы» отказали в регистрации в Беларуси

  • 15.12.2018, 15:17

Общины вынуждены функционировать нелегально.

Десять общин Свидетелей Иеговы по всей Беларуси по-прежнему лишены государственной регистрации и должны функционировать без нее. Об этом заявил 28 ноября в Минске руководитель «Свидетелей Иеговы» в Беларуси Павел Ядловский. По его словам, в некоторых регионах ситуация не улучшилась, передает forum18.

«Лидером» среди официально отвергнутых общин является город Борисов, в котором за 20 лет было 16 отказов в регистрации. В 2017 году община в Вилейке получила шесть отказов, в то время как община в Лиде безуспешно пыталась зарегистрироваться в течение 10 лет.

Ядловский добавил, что в большинстве регионов власти не создают проблем Свидетелям Иеговы и позволяют им проводить богослужения даже без регистрации. Он отметил, что всякий раз, когда новые должностные лица назначаются в местные администрации, общины должны договариваться об условиях сосуществования.


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