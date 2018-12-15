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Агент Москвы Бутина секретно даст показания еще по одному делу

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  • 15.12.2018, 16:24
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Мария Бутина

Oна согласилась сотрудничать с американскими властями по всем вопросам.

Федеральная прокуратура в Вашингтоне попросила суд разрешить Марии Бутиной, которую США обвиняют в шпионаже в пользу России, дать показания в рамках еще одного уголовного дела. С этой целью россиянка сможет периодически выезжать из тюрьмы. Об этом сообщает Daily Beast (перевод — newsader.com) со ссылкой на соответствующие документы.

В них сказано, что возможные перемещения ответчицы должны оставаться в секрете из-за угрозы для ее жизни. Правоохранители опасаются, что есть люди и организации, которые хотели бы запугать или причинить ей вред в целях прекращения расследования. Пока неясно, о каком уголовном деле идет речь.

Из судебных документов, поданных еще три месяца назад, следует, что Бутину как минимум дважды – еще до признания вины – за время ее ареста вывозили в офис прокурора в Вашингтоне.

"Прокуроры приняли к сведению заинтересованность российского правительства в деле Бутиной", – пишет издание. По его данным, неоднократные визиты, которые совершили представители российских властей к ответчице, убедили Минюст США в том, что Бутина представляет ценность для российского правительства и имеет с ним связи.

В настоящее время, по разным оценкам, россиянке грозит от нуля до пяти лет лишения свободы. На прошлой неделе она признала себя виновной в том, что действовала в качестве незарегистрированного агента Москвы и пыталась проникнуть в консервативные круги США. В рамках сделки со следствием она согласилась сотрудничать с американскими властями по всем вопросам.

Бутина была задержана 15 июля. Американская сторона заявляет, что девушка пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии — прежде всего влиятельную Национальную стрелковую ассоциацию — для продвижения российских интересов.


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