CNN: Бутина согласилась назвать американским следователям имя своего куратора из РФ 4 13.12.2018, 11:32

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Мария Бутина

Фото: Reuters

После этого ее могут отпустить из-под стражи и депортировать.

Россиянка Мария Бутина, которую США обвиняют в шпионаже в пользу России, согласилась рассказать американским следователям о тех, кто руководил ее действиями и помог ей проникнуть в политические круги США. Об этом 13 декабря сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники.

По информации источника, Бутина признает себя частично виновной. Она расскажет, что ее молодой человек Пол Эриксон, член Республиканской партии, помог ей приблизится к американским политикам. По данным CNN, Бутина также даст показания о том, что действовала под руководством российского политика Александра Торшина.

Бывший руководитель ЦРУ по операциям в России Стив Холл считает, что Бутина не работает на российскую спецслужбу. «По моей теории, <...> она одна из тех, кто сотрудничает с кем-то из российских властей», — добавил он.

Согласно условиям сотрудничества со следствием, после признания Бутину должны освободить из-под стражи и депортировать в Россию. По словам бывшего сотрудника ФБР Эрика О’Нилла, главное для властей США не наказывать шпиона, а узнать причины его разведывательной операции и методы работы иностранных спецслужб.

Раньше молодого человека Бутиной Эриксона подозревали в связях с российскими политиками по делу о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Следователи по борьбе с экономическими преступлениями выяснили, что он перевел почти $90 тысяч на счет российского банка. У него также нашли связи с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) США, через которую Бутиной удалось приблизиться к политикам США.

30 ноября Торшин покинул пост зампредседателя Центробанка России. Официальная причина — выход на пенсию. Но источник Би-би-си утверждает, что после ареста его помощницы Бутиной увольнение было «вопросом времени». Торшин также состоит в NRA и выступает за легализацию короткоствольного оружия.

Бутину арестовали в июле 2018 года по обвинению в шпионаже. По версии США, россиянка работала в Вашингтоне в интересах высокопоставленного чиновника из российского правительства. За это ей могло грозить до пяти лет лишения свободы. Сначала Бутина полностью отрицала вину. В декабре 2018 года сообщили о том, что она готова сотрудничать со следствием.