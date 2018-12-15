Портников: Будущее Украины творится не в Москве, оно творится украинцами 5 15.12.2018, 17:23

1,394

Виталий Портников

Создание независимой Украинской православной церкви станет фактом цивилизационного значения.

Будущее Украины творится не в Москве, а в Киеве, оно творится украинцами, которым не нужно одобрение тех, для кого они не существуют, написал в своей колонке на "Радіо Свобода" политический обозреватель Виталий Портников.

"Много людей были уверены, что никакого объединительного собора не будет, что никакая автокефалия невозможна, что речь идет лишь о какой-то авантюре, не более того. И действительно, не может же какой-нибудь патриарх из Константинополя идти на реальный конфликт с самой Русской церковью, а значит – с Россией! Сколько у него дивизий?" – отметил Портников.

Он напомнил, что даже эксперты были уверены, что вопрос об автокефалии должен быть решен только Московской патриархией.

"И между прочим, именно так было перед провозглашением независимости в 1991 году, когда многим казалось, что ее провозглашение должно стать результатом переговоров в Москве, а не решением в Киеве. И [первый глава правительства УНР] Владимир Винниченко в 1917 году отправился в Петроград договариваться о судьбе Украины с [министром-председателем Временного правительства] Александром Керенским, а в результате оба уважаемых политика закончили свои дни в эмиграции", – подчеркнул Портников.

По его словам, нельзя договариваться с людьми, для которых не существует Украины как государства.

"Не надо договариваться! Ни с Керенским, ни с [президентом СССР Михаилом] Горбачевым, ни с [президентом РФ] Путиным, ни с [патриархом Русской православной церкви] Кириллом! И не потому, что договариваться плохо, а потому, что для всех этих людей, для государства, для церкви, для общества, которые они представляют, никакой Украины нет и не было никогда! И тогда какое может быть Украинское государство, какая может быть Украинская церковь? Тогда что удивительного, что они не представляли себе саму возможность появления Украинского государства и уверяли нас, что самостоятельная Украинская церковь тоже не возникнет?" – отметил журналист.

По его словам, таких людей можно только ставить перед фактом.

"Украинская Народная Республика была таким фактом. Провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 года было таким фактом. Революция достоинства 2013–2014 годов была таким фактом. А сегодня фактом цивилизационного значения станет собор независимой Украинской православной церкви. И этот факт еще раз напомнит, что будущее Украины творится не в Москве, а здесь, что оно творится украинцами, которым не требуется разрешение и одобрение тех, для кого они не существуют", – резюмировал Портников.