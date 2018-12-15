Жизнь в кредит? Дарья Лис, «Радыё Рацыя»

15.12.2018, 20:39

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Дарья Лис

Странные вещи в мире происходят.

Зима возвращается к нам! Ждем минус 12 на выходных, а на следующей неделе - еще больше! Сбудется ли очередной "холодный" прогноз синоптиков, покажет самое ближайшее время.

Вы не любите зиму? Ничего не поделаешь - остается пережить и весны дождаться. Или заработать денег и зимовать в теплых странах... или зарабатывать деньги, живя там... Все зависит от вашего отношения к ситуации. И так по всем вопросам - от погоды до денег.

Принять то, что дано? Набраться сил и решиться на перемены? Важно во всем этом видеть плюсы и рассчитывать на себя: начнете "заморачиваться" и утопать в негативе - можете попасть в самом деле неприятную ситуацию.

Мошенничество - популярный и уже трансграничном вид преступления, как считают правоохранители. И трудно с ними не согласиться. Чего стоят известные "нигерийские письма" с предложением получить в наследство миллионы долларов! Соотечественники не смогли удержаться и попали (не раз!) в руки мошенников. Чего не сделаешь ради будто бы халявы? В ожидании чудес.... Или еще черт знает почему...

Вернемся к возможному негатива в вашей жизни. Одна женщина встретила "специалиста", который убедил: на нее, дорогую, порчу навели. Порчу. Ту самую. Мол, перекрыла порча ваши финансовые потоки и надо их "разблокировать". Поделиться деньгами с волшебником (или экстрасенсом) - специалистом в сфере непознанных материй. Хорошо, поделилась. Правда, помогло мало. И тут она решила пойти в банк и взять кредит, чтобы уладить ситуацию на 100%. Странные вещи в мире происходят. Брать кредит на свадьбу и разойтись через пару лет - уже не новость для белорусов ... Но взять кредит с целью от порчи избавиться? Оригинально. Берегите себя, своих родных и ... не мерзнете на выходных!

Дарья Лис, «Радыё Рацыя»