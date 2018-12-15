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Германия получит от США секретную программу ПВО

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  • 15.12.2018, 22:15
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Иллюстрационное фото

Американская виртуальная программа позволит перехватить российские ракеты.

Германия ведет переговоры с США о доступе к сверхсекретной компьютерной модели работы ПВО для противостояния предполагаемой российской угрозе. Об этом сообщает Defense News (перевод - newsader.com). Американская виртуальная программа, которую пытается заполучить Берлин, позволяет точно для предсказать, как поведет себя ракета-перехватчик против вражеского снаряда в различных сценариях. Обладание этим алгоритмом позволило бы властям ФРГ выстроить собственную систему противовоздушной обороны нового поколения, пишет издание.

Упомянутая модель лежит в основе работы передовых американских систем ПВО Patriot новейшей модификации PAC-3. Германия планирует разработать собственную систему под названием TLVS (Taktische Luftverteidigungssystem – "Тактическая система ПВО"). В прошлом году Минобороны ФРГ представило Вашингтону эту систему как проект, который потребует от германского бюджета больших инвестиций. Предполагается, что это обстоятельство должно стать весомым аргументом на переговорах о передаче секретной американской программы ПВО, учитывая, что президент США Дональд Трамп ранее неоднократно обвинял Германию в слишком малых затратах на оборону.

По данным издания, одной из задач, которую призвана решать проектируемая немецкая система TLVS – это возможность перехвата российских ракет "Искандер", а также гиперзвуковых снарядов. Ранее российские власти неоднократно говорили о полной либо частичной готовности такого вооружения, хотя объективные данные не подтверждают этих заявлений. В этих условиях получение Германией доступа к американской секретной модели является ключевым элементом будущей противовоздушной обороны ФРГ.

Как отмечается, власти США согласны передать запрашиваемую Берлином компьютерную модель, однако лишь в ее ограниченной версии. Она описывает поведение перехватчика PAC-3 менее точно по сравнению с оригиналом. Доступ к полной версии программы будет возможен только на континентальной территории Америки при соблюдении строгих условий. Воспользоваться этим ресурсом смогут избранные специалисты и сотрудники США и Германии.

Члены НАТО неоднократно высказывали беспокойство размещением в Калининградской области комплексов "Искандер", способных угрожать ряду европейских стран. Недавно блок НАТО официально обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Опираясь на представленные американцами доказательства, союзники указали, что Москва разработала и взяла на вооружение запрещенную ракету 9М729, которая может запускаться с комплексов "Искандер". Вашингтон дал России 60 дней на возвращение к соблюдению (ДРСМД)В случае демарша Москвы США приступят к денонсированию этого соглашения.


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