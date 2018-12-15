Стало известно официальное название новой церкви в Украине 1 15.12.2018, 22:41

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Предстоятель новой украинской церкви уже завтра совершит первое богослужение в Михайловском златоверхом соборе.

Поместная православная церковь будет называться Православная Церковь Украины. Как пишет «Униан», об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Официальное название согласно Устава - Православная Церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", - подчеркнул он. Также Зоря обнародовал и официальный титул предстоятеля новой украинской церкви.

"Титул Предстоятеля: Блаженнейший Епифаний, Митрополит Киевский и всей Украины", - сообщил пресс-секретарь УПЦ КП. По его словам, первое богослужение новый глава ПЦУ совершит уже 16 декабря в Михайловском златоверхом соборе в 10:00 утра.