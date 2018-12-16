В Польше начались зимние распродажи: список магазинов со скидками 16.12.2018, 8:38

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Источник: Global Look Press

Польские магазины предлагают этой зимой скидки до 80%.

Зимние распродажи в Польше стартовали. Уже сейчас можно встретить скидки до -80%. А наиболее популярные сети, такие как Bershka, Pull&Bear, H&M, ZARA, объявили дату начала распродажи осенне-зимней коллекции, пишет сайт shoppingpl.com.

Сейчас наиболее выгодное время для покупок в Польше. Ведь магазины пытаются попрощаться с коллекцией осень-зима. Именно во время зимних распродаж можно, например, купить зимние сапоги со скидкой 70% и еще получить бесплатную доставку.

Где уже есть скидки на осенне-зимнюю коллекцию

Значительная часть польских сетей не ждет конца рождественских праздников, чтобы начать распродажу зимней коллекции. Здесь уже стартовали скидки, которые в среднем равны -50%, однако, некоторые магазины предлагают и -80% на свои товары. О свое участие заявили сети по продаже одежды и обуви. Они предлагают такой размер скидок:

Avaro: до −66%;

Bialcon: до −50%;

Bon Prix: до −50%;

C&A: до −50%;

Deichmann: до −50%;

Diverse: до −50%;

Eobuwie: до −30%;

Ecco: до −50%;

Greenpoint: до −50%;

Marie Zelie: до −40%;

New Balance: до −40%;

New Yorker: до −50%;

Orsay: до −50%;

Pako Lorente: до −80%;

Phase Eight: до −50%;

Ryłko: до −30%;

Smyk: до −50% на одежду и обувь;

Sportowy Sklep: до −70%;

Top Secret: −50%;

Zalando: до −50%.

Не отстают от них и магазины электроники и бытовой техники, которые уже имеют хорошие предложения к праздникам:

eMag: предоставляет до -50% на выбранные товары;

MediaExpert: здесь можно сэкономить даже 600 злотых в покупке товара до 24 декабря;

MediaMarkt: дают по 100 злотых на подарочную карту, за каждые потраченные 1000 злотых;

Mall.pl: можно получить до -50% скидки на определенные товары.

Некоторые магазины акцентируют на лояльности к участникам своего клуба, поэтому сначала предлагают скидки именно им. А через два или даже шесть дней акциями смогут воспользоваться все желающие:

Pepe Jeans: до -50% для зарегистрированных участников клуба;

MANGO: до -30% для участников клуба до 20 декабря, после здесь может закупиться со скидками до -50% каждый.

Кто планирует зимние распродажи до католического Рождества?

На следующей неделе можно будет выгодно купить обувь, ведь большинство брендовых магазинов именно тогда начнут свои зимние распродажи:

CCC: до -70% с 18 декабря;

H&M: до -50% с 21 декабря;

Monnari: до -50% с 19 декабря;

Nike: до -40% с 20 декабря;

Adidas: до -50% с 22 декабря;

ASOS: до -50% с 22 декабря;

Promod: до -50% с 22 декабря;

Reebok: до -50% с 22 декабря;

River Island: до -60% с 23 декабря;

New Look: до -60% с 24 декабря.

Рождественские распродажи в Польше

Такие популярные магазины одежды и обуви как House, Reserved, Mohito или Cropp начнут распродажи на самое католическое Рождество. Правда, сначала только онлайн, а уже 27 мая в стационарных магазинах:

Cropp: до −50%;

House: до −55%;

Mohito: дo −50%;

Reserved: дo −50%;

Sinsay: дo −50%.

Скидки на зимнюю коллекцию после 25 декабря

Другие сети: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, ZARA, дождутся 27 декабря, как старта зимних распродаж. Хотя, купить со скидками онлайн можно будет в ночь на 27 декабря (акции начнут действовать в 22:00 26 декабря):

Bershka: дo −50%;

Pull&Bear: дo −50%;

Stradivarius: дo −50%;

ZARA: дo −50%.

Распродажа в Zara и Bershka начнется онлайн о 22:00 26 декабря

Распродажа в Zara и Bershka начнется онлайн в 22:00 26 декабря. dzienniklodzki.pl

После Рождества стартует зимняя распродажа и в:

Gatta: до -70% с 26 декабря;

Gerry Weber: до -50% с 27 декабря;

Guess: до -50% с 27 декабря;

Parfois: до -50% с 28 декабря.

Camaieu: до -70% со 2 января;

Answear: до -77% с 8 января.

Зимние распродажи в Польше - возвращение Tax Free

При покупках в Польше не забывайте об оформлении фактуры Tax Free. Это поможет вернуть до 23% VAT, если будете приобретать технику, одежду или обувь. О такой возможности спрашивайте заранее у консультантов или ищите отметки с упоминанием о Tax Free на витринах магазинов.

При этом следует помнить, что часто магазины осуществляют возврат средств не в магазине, а через компанию Global Blue. В этом случае, к сожалению, сумма полученных средств будет немного меньше, поскольку посредник забирает часть суммы в виде комиссионного вознаграждения.

Неграждане ЕС, которые по разным причинам не смогут вовремя вернуться в Польшу для получения возмещения, могут сделать это через доверенное лицо, оформив поручение на возврат Tax Free.

Заметим, что ускорить пересечение границы можно за счет самостоятельной регистрации фактуры Tax Free в системе польской таможни.