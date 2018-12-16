В Польше начались зимние распродажи: список магазинов со скидками
- 16.12.2018, 8:38
- 1,049
Польские магазины предлагают этой зимой скидки до 80%.
Зимние распродажи в Польше стартовали. Уже сейчас можно встретить скидки до -80%. А наиболее популярные сети, такие как Bershka, Pull&Bear, H&M, ZARA, объявили дату начала распродажи осенне-зимней коллекции, пишет сайт shoppingpl.com.
Сейчас наиболее выгодное время для покупок в Польше. Ведь магазины пытаются попрощаться с коллекцией осень-зима. Именно во время зимних распродаж можно, например, купить зимние сапоги со скидкой 70% и еще получить бесплатную доставку.
Где уже есть скидки на осенне-зимнюю коллекцию
Значительная часть польских сетей не ждет конца рождественских праздников, чтобы начать распродажу зимней коллекции. Здесь уже стартовали скидки, которые в среднем равны -50%, однако, некоторые магазины предлагают и -80% на свои товары. О свое участие заявили сети по продаже одежды и обуви. Они предлагают такой размер скидок:
Avaro: до −66%;
Bialcon: до −50%;
Bon Prix: до −50%;
C&A: до −50%;
Deichmann: до −50%;
Diverse: до −50%;
Eobuwie: до −30%;
Ecco: до −50%;
Greenpoint: до −50%;
Marie Zelie: до −40%;
New Balance: до −40%;
New Yorker: до −50%;
Orsay: до −50%;
Pako Lorente: до −80%;
Phase Eight: до −50%;
Ryłko: до −30%;
Smyk: до −50% на одежду и обувь;
Sportowy Sklep: до −70%;
Top Secret: −50%;
Zalando: до −50%.
Не отстают от них и магазины электроники и бытовой техники, которые уже имеют хорошие предложения к праздникам:
eMag: предоставляет до -50% на выбранные товары;
MediaExpert: здесь можно сэкономить даже 600 злотых в покупке товара до 24 декабря;
MediaMarkt: дают по 100 злотых на подарочную карту, за каждые потраченные 1000 злотых;
Mall.pl: можно получить до -50% скидки на определенные товары.
Некоторые магазины акцентируют на лояльности к участникам своего клуба, поэтому сначала предлагают скидки именно им. А через два или даже шесть дней акциями смогут воспользоваться все желающие:
Pepe Jeans: до -50% для зарегистрированных участников клуба;
MANGO: до -30% для участников клуба до 20 декабря, после здесь может закупиться со скидками до -50% каждый.
Кто планирует зимние распродажи до католического Рождества?
На следующей неделе можно будет выгодно купить обувь, ведь большинство брендовых магазинов именно тогда начнут свои зимние распродажи:
CCC: до -70% с 18 декабря;
H&M: до -50% с 21 декабря;
Monnari: до -50% с 19 декабря;
Nike: до -40% с 20 декабря;
Adidas: до -50% с 22 декабря;
ASOS: до -50% с 22 декабря;
Promod: до -50% с 22 декабря;
Reebok: до -50% с 22 декабря;
River Island: до -60% с 23 декабря;
New Look: до -60% с 24 декабря.
Рождественские распродажи в Польше
Такие популярные магазины одежды и обуви как House, Reserved, Mohito или Cropp начнут распродажи на самое католическое Рождество. Правда, сначала только онлайн, а уже 27 мая в стационарных магазинах:
Cropp: до −50%;
House: до −55%;
Mohito: дo −50%;
Reserved: дo −50%;
Sinsay: дo −50%.
Скидки на зимнюю коллекцию после 25 декабря
Другие сети: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, ZARA, дождутся 27 декабря, как старта зимних распродаж. Хотя, купить со скидками онлайн можно будет в ночь на 27 декабря (акции начнут действовать в 22:00 26 декабря):
Bershka: дo −50%;
Pull&Bear: дo −50%;
Stradivarius: дo −50%;
ZARA: дo −50%.
Распродажа в Zara и Bershka начнется онлайн о 22:00 26 декабря
Распродажа в Zara и Bershka начнется онлайн в 22:00 26 декабря. dzienniklodzki.pl
После Рождества стартует зимняя распродажа и в:
Gatta: до -70% с 26 декабря;
Gerry Weber: до -50% с 27 декабря;
Guess: до -50% с 27 декабря;
Parfois: до -50% с 28 декабря.
Camaieu: до -70% со 2 января;
Answear: до -77% с 8 января.
Зимние распродажи в Польше - возвращение Tax Free
При покупках в Польше не забывайте об оформлении фактуры Tax Free. Это поможет вернуть до 23% VAT, если будете приобретать технику, одежду или обувь. О такой возможности спрашивайте заранее у консультантов или ищите отметки с упоминанием о Tax Free на витринах магазинов.
При этом следует помнить, что часто магазины осуществляют возврат средств не в магазине, а через компанию Global Blue. В этом случае, к сожалению, сумма полученных средств будет немного меньше, поскольку посредник забирает часть суммы в виде комиссионного вознаграждения.
Неграждане ЕС, которые по разным причинам не смогут вовремя вернуться в Польшу для получения возмещения, могут сделать это через доверенное лицо, оформив поручение на возврат Tax Free.
Заметим, что ускорить пересечение границы можно за счет самостоятельной регистрации фактуры Tax Free в системе польской таможни.