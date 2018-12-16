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Глава УПЦ Московского патриархата потерял титул

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  • 16.12.2018, 11:16
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Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий

Деятельность Московского патриархата в Украине официально перестала быть легитимной.

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского. Об этом спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий сообщил в субботу, 15 декабря, передает dw.com.

Титул получил предстоятель поместной православной церкви в Украине Епифаний, избранный ранее в этот же день на объединительном соборе православных церквей в Киеве.

После завершения собора глава новой автокефальной православной церкви Украины призвал присоединяться к ней православных архиереев и мирян.

6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле передаст томос (указ) об автокефалии православной церкви Украины избранному на объединительном соборе предстоятелю.

РПЦ - против предоставления автокефалии украинской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.


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