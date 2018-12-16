ООН приняла правила реализации Парижского соглашения 16.12.2018, 12:47

Документ одобрили почти 200 стран.

В Польше Всемирная конференция ООН по климату приняла правила реализации Парижского соглашения. Документ одобрили почти 200 стран. Их представители, в частности, договорились о правилах мониторинга концентрации углекислого газа и совместных действиях по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, сообщает «Радио Свобода».

Некоторые правила будут доработаны позднее. Во Всемирном фонде дикой природы уточнили, что уже принятый документ позволит к 2020 году начать активную международную деятельность.

Парижское соглашение по климату подписали 197 стран в 2015 году. Цель документа — не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX столетии.

В июне 2017 года президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения. Он пояснил, что при выполнении договора Америка к 2025 году потеряет около 3 миллионов рабочих мест. После завершения конференции в Польше Госдепартамент США заявил, что позиция Вашингтона по Парижскому соглашению остаётся неизменной.