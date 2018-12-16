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В 2018 году белорусов стало меньше

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  • 16.12.2018, 18:18
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Население сократилось на 15 000.

Согласно belstat.gov.by, по состоянию на конец ноября 2018 года в нашей стране было 9 млн 477,1 тысяч человек. В начале 2018-го в Беларуси было на 14 800 человек больше (9 миллионов 491,9 тысяч).

С 2015 по 2017 год в Беларуси был незначительный рост численности населения, но позже спад возобновился.

По прогнозам ООН, к 2050 году население Беларуси сократиться до 8 млн 570 тысяч человек. Такие данные опубликованы в 2017 году в докладе «World Population Prospects».


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