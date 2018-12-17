«Лукашенко настаивает на своих ошибках» 13 17.12.2018, 13:56

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В высказываниях Лукашенко нашли «очень страшную» логику.

Экономист Сергей Чалый в своей программе «Чалый по-быстрому» обратил внимание на противоречивые заявления Лукашенко о поддержке неэффективных госпредприятий, сообщает «Солидарность».

– Раньше логикой наших властей было нечто следующее по отношению к неэффективному госсектору: раз мы не знаем, как к нему подобраться и боимся его трогать руками, потому что возможны социальные последствия, которые нам не понравятся. А у нас на носу выборы… то давайте постараемся не обращать на него внимания.

И в то же самое время, занимаясь IT-страной или поддерживая частный сектор, будем надеяться на то, что за это время ничего страшного не произойдет. То есть, с одной стороны будет происходить постепенно некое «кровопускание», а новые отрасли будут постепенно эту занятость, которая освобождается, к себе принимать.

По мнению экономиста, «похоже, наверху решили, что такая логика, скорее всего, не сработает».

– На совещании по макроэкономике Лукашенко говорит, обращаясь к правительству: почему вы предлагаете мне не решение этой проблемы, а постоянно то увеличить уставной фонд, то из госбюджета помощь. Почему вы не предлагаете какие-то серьезные решения?

В то же самое время на другом совещании Лукашенко начинает задаваться вопросом: а правильно ли мы поступили с тем, что когда-то те самые отрасли модернизировали, то есть, вложили в них огромные средства. И после этого делается неожиданный вывод, что мы все-таки поступили правильно! Главное, что удивительно, этот вывод сделан на примере льняной промышленности.

Сначала вложили огромные средства, построили крупнейшее в Европе льноперерабатывающий комбинат, а теперь думаем, что с этим делать.

По словам Чалого, таким образом власти совершили явно неверное инвестиционное решение. Но вместо того, чтобы признать свою ошибку, «мы говорим, что раз уже построили, у нас уже ничего не остается, как развивать это дальше».

– У нас есть два варианта. Либо наконец заняться действительно вопросом реструктуризации этих предприятий, и тогда мы хотя бы перестанем терять деньги дальше. Да, мы признаем убытки, но мы спасем себя от того, что они будут увеличиваться в будущем.

И второй вариант, в пользу которого, похоже, официально склоняются наши власти, – это попытка сказать: да, мы сделали что-то отстающее, но все равно это кому-то будет нужно. Давайте и дальше будем инвестировать, и дальше будем выпускать.

Хорошо, что хотя бы признали, что об этой проблеме надо говорить. Но очень страшно, что, похоже, делают и другой вывод, мол, давайте будем настаивать на своей ошибке и дальше, – резюмирует экономист.