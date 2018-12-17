Слонимская дальнобойщица: Сдаваться не собираюсь! 1 17.12.2018, 16:33

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На фуре единственная в Слониме женщина-дальнобойщица исколесила уже больше 25 тысяч километров.

Профессия дальнобойщика считается исключительно мужской из-за ее сложностей и больших нагрузок. Однако в Европе все чаще можно увидеть за рулем большегрузных автомобилей представительниц прекрасного пола. Как выяснилось, не только в Европе, пишет «Газета Слонімская».

Слонимчанка Екатерина Шоломицкая уже полгода колесит на большом и суровом автомобиле. При первой встрече с Екатериной у многих возникает удивление: как такой хрупкой на вид женщине подчиняется автопоезд и не страшно ли ей одной преодолевать тысячи и тысячи километров?

Екатерина не скрывает: и тревожно, и страшно. Но не за себя, а за груз, который нужно довезти по назначению, и за машину, чтобы с ней ничего не случилось в пути.

— Иногда зубы сожмешь и дышать за рулем боишься… — без бахвальства рассказывает Екатерина о своей работе. — Да, рулить не тяжело — в ДАФе гидравлический руль, машина современная и комфортная, даже «Жигулями» или старым ЗиЛом управлять намного тяжелее, — со знанием дела говорит собеседница, которая получила водительские права в 18 лет и приобретала опыт вождения на легковой машине отца.

Отец Екатерины сам не первый год работает дальнобойщиком и поддержал идею дочери сменить профессию. Нашла она поддержку и со стороны коллег с предприятия «Стэлкарго». С опытным водителем фирмы она и отправилась в качестве стажера в свой первый рейс в Волгоград, а потом в Киев.

— На работе рискнули и решили попробовать, что получится из этой затеи. Возможно, пожалели меня. Но раз до сих пор не уволили, значит, доверяют, — с улыбкой говорит Екатерина и признается, что другие фирмы уже переманивают дальнобойщицу к себе.

Конечно же, женщина за рулем тягача у нас считается редкостью. Да и сама Катя ни разу не встречала в рейсах за рулем автопоезда девушку.

— Многие не верят, что я управляю фурой. Гаишники, когда проверяют документы, бывает, ищут в кабине другого водителя и спрашивают: «Где ваш муж?» Или думают, что я экспедитор, сопровождаю груз. Узнав, кто я на самом деле, обычно интересуются, не страшно ли мне.

На фуре дальнобойщица из Слонима исколесила уже больше 25 тысяч километров. Чаще всего ее дорога лежит в Россию, в Подмосковье. Рейс обычно занимает пять-шесть дней. В дороге, уверяет Екатерина, всегда помогут и подскажут, и не только коллеги по рулю. Автомобиль служит в пути и кухней, и спальней, а ночевать приходится на стоянке, заправке или на таможне.

— Проснешься, реснички подкрасишь, выпьешь кофе — и снова в путь, — делится женщина.

С нового года Екатерина планирует ездить в Европу. Дело за получением визы.

— Как все говорят, дальнобойщику зиму легче пережить в Европе, потому что дороги там на порядок лучше, чем в России, не говоря о нашей стране. Еще десять лет тому назад белорусы могли гордиться своими дорогами, а сейчас пересечешь границу с РФ и сразу ощущаешь разницу, и она не в пользу наших дорог, — отмечает слонимчанка.

А вот культура обслуживания, по словам собеседницы, на российских заправках иногда оставляет желать лучшего. Профессия дальнобойщика считается довольно опасной, ведь водителя, перевозящего дорогостоящий груз на большие расстояния, в дороге могут поджидать любые опасности и трудности. На вопрос о непредвиденных ситуациях с техникой Екатерина вспоминает, как однажды в дороге у нее случилась небольшая поломка.

— Консультировалась у коллег по телефону, как отремонтировать. Когда не получилось по их инструкциям, спросила у парней на стоянке. Если я сама не смогу устранить какую-то неполадку, то вызову сервисную службу, а если придется поменять колесо и я не смогу его поднять, то найду того, кто его поднимет — обычно так я отвечаю на подобные вопросы, — шутит Катя.

Собеседница не скрывает, что даже милиционеры и пограничники ей как женщине прощают многое, что, возможно, мужчинам-водителям вылилось бы в штраф. Но свою новую профессию она не идеализирует.

— В моей работе нет ничего романтического. Да, не всегда с первого раза у меня получается заехать тягачом задним ходом. Да, иногда едешь и хочешь одного — скорее оказаться дома. Но… сдаваться я не собираюсь! — в заключение беседы уверенно говорит единственная в Слониме женщина-дальнобойщица.