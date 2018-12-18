закрыть
18 декабря 2018, вторник, 9:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В чем провинился белорус?

13
  • Виктор Горбачев
  • 18.12.2018, 8:19
  • 3,354

Это же как надо «любить» свой народ-то!

Пообщался с одной семейной парой. Муж и жена. Одна семья. Приобрели недавно авто. С чем и поздравляю. Новый. Они вместе его приобретали. Вместе за ним и ездили. Брали не тут. В России. И не в Москве. 400 км еще от нее. Вместе поехали на поезде. Потом из Москвы опять на поезде. Брали в салоне. Пару дней там занимались приобретением и оформлением. Проживали в гостинице. Питание. Все как положено. Назад своим ходом. Заправка бака по полной. И не раз. И вернулись домой.

Все чики-пуки. Оформились. Катаются. В общем. Поехали - купили - приехали. И все бы ничего. Да есть маленькое НО. Этот автомобиль нашей сборки. Geely Atlas. Наш, собранный в Борисовском районе. На новом заводе. Тут сделан, а покупать поехали они его туда. Задался вопросом. А почему? Да всего лишь потому, что со всеми расходами на поездку, проживание там и прочие оформления - он им обошелся дешевле на 2700 у.е. Комплектация один в один такая же, если бы брали в салоне в Минске.

Вот и думаю. Это же как надо любить свой народ-то! Чтобы вот так? Чтобы наш, тутэйший, за "своим" китайским товаром ехал в другую страну? Не туристом. А в целях экономии.

Вот и думаю, в чем провинился белорус? А может? Может, мы просто богаче чем все соседи? Нам тут все дороже - а соседям, бедным, все в цене ниже.

Так, смотришь, скоро и за колбасой своей поедут. В соседние страны.

Все соки выжимают из белоруса.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип