В чем провинился белорус? 13 Виктор Горбачев

18.12.2018, 8:19

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Это же как надо «любить» свой народ-то!

Пообщался с одной семейной парой. Муж и жена. Одна семья. Приобрели недавно авто. С чем и поздравляю. Новый. Они вместе его приобретали. Вместе за ним и ездили. Брали не тут. В России. И не в Москве. 400 км еще от нее. Вместе поехали на поезде. Потом из Москвы опять на поезде. Брали в салоне. Пару дней там занимались приобретением и оформлением. Проживали в гостинице. Питание. Все как положено. Назад своим ходом. Заправка бака по полной. И не раз. И вернулись домой.

Все чики-пуки. Оформились. Катаются. В общем. Поехали - купили - приехали. И все бы ничего. Да есть маленькое НО. Этот автомобиль нашей сборки. Geely Atlas. Наш, собранный в Борисовском районе. На новом заводе. Тут сделан, а покупать поехали они его туда. Задался вопросом. А почему? Да всего лишь потому, что со всеми расходами на поездку, проживание там и прочие оформления - он им обошелся дешевле на 2700 у.е. Комплектация один в один такая же, если бы брали в салоне в Минске.

Вот и думаю. Это же как надо любить свой народ-то! Чтобы вот так? Чтобы наш, тутэйший, за "своим" китайским товаром ехал в другую страну? Не туристом. А в целях экономии.

Вот и думаю, в чем провинился белорус? А может? Может, мы просто богаче чем все соседи? Нам тут все дороже - а соседям, бедным, все в цене ниже.

Так, смотришь, скоро и за колбасой своей поедут. В соседние страны.

Все соки выжимают из белоруса.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»