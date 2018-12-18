Максим Винярский: Вас ничего не смущает? 1 18.12.2018, 13:09

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Максим Винярский

Что не так со структурой власти в Беларуси.

«На первом фото, друзья, вы видите нехилый домище - цельный Департамент исполнения наказаний Республики Беларусь», - написал в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«А на втором - незаметную маленькую двухэтажную пристроечку с дырами в стенах сбоку. Там, над спортзалом для сотрудников ДИН, через боковую дверку с бумажкой вместо вывески, на втором этаже, «слуги народа» принимают своих хозяев. Вас ничего не смущает?», - задается вопросом активист.