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Максим Винярский: Вас ничего не смущает?

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  • 18.12.2018, 13:09
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Максим Винярский

Что не так со структурой власти в Беларуси.

«На первом фото, друзья, вы видите нехилый домище - цельный Департамент исполнения наказаний Республики Беларусь», - написал в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«А на втором - незаметную маленькую двухэтажную пристроечку с дырами в стенах сбоку. Там, над спортзалом для сотрудников ДИН, через боковую дверку с бумажкой вместо вывески, на втором этаже, «слуги народа» принимают своих хозяев. Вас ничего не смущает?», - задается вопросом активист.


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