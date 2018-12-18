Что на уме у Кремля? 1 Александр Скобов, kasparov.ru

18.12.2018, 20:17

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Александр Скобов

Относиться к Путину надлежит так же, как и к Гитлеру.

Я склонный к алармизму радикал. Но когда о высокой вероятности прямого военного столкновения между РФ и Украиной в конце декабря предупреждает такой осторожный и, несомненно, информированный политик, как Григорий Явлинский, это, как минимум, повод для тревоги. Не замечать, что последние четыре года опасность большой войны неуклонно нарастает, невозможно.

В истории часто бывает, что в развязывании очередной войны невиноватых нет. Но всегда есть главный виновник (или группа главных виновников) развязывания войны. Всегда есть главный поджигатель войны (или группа главных поджигателей войны). Странно отрицать, что застрельщиком Второй мировой войны был Гитлер, целенаправленно стремившийся к силовому разрушению сложившегося на тот момент международного порядка.

Можно говорить, что тот международный порядок был далеко не совершенен. Можно говорить, что одной из причин нынешнего нарастания угрозы большой войны является несовершенство и незавершенность нынешнего международного порядка. Неспособность правящих элит стран-лидеров обеспечить последовательную реализацию заложенных в нем принципов верховенства права, приоритета прав человека, коллективной безопасности и коллективной ответственности. Их неспособность адекватно отвечать на вызовы времени. Но и здесь четко виден субъект международных отношений, который целенаправленно сталкивает человечество к большой войне.

Этот субъект – путинская Россия. И существует целый ряд объективных факторов, сочетание которых делают ее на сегодняшний день первостепенной опасностью международному миру и самой человеческой цивилизации. Гораздо большей опасностью, чем та, которая исходит от КНДР или Ирана. Перечислим главные из этих факторов:

1. Очевидное стремление руководства РФ кардинально изменить сложившийся мировой порядок. Причем не только в области роли собственно РФ в современном мире (вернуть утерянное влияние СССР), но и в области существующих норм и правил поведения отдельных государств на международной арене. Таким образом, речь идет о коренной ломке основ современного миропорядка, что само по себе чревато "великими потрясениями".

2. Пониженная социальная ответственность российской правящей верхушки, в значительной своей части имеющей криминальное происхождение. Впитавшая в себя психологию и повадки "бандитского Петербурга" новорусская клептократия ни во что не ставит ни интересы и права "партнеров", с которыми она имеет дело, ни собственные обязательства и обещания, ни человеческие страдания, ни человеческие жизни. У нее нет аллергии на кровь, и это она сама в себе всячески культивирует, считая важнейшим конкурентным преимуществом перед главным геополитическим соперником – "изнеженным Западом". При этом правящая путинская клика склонна к крайне опасным авантюрам на грани фола.

3. Широкое использование путинской кликой методов так называемой "гибридной войны", размывающей границы между насильственными и ненасильственными, правовыми и неправовыми средствами "борьбы за интересы" и разрешения конфликтов. Это особенно повышает опасность "незаметного" перерастания любого локального конфликта в планетарный, перерастания "холодной войны" в войну очень "горячую".

4. Наличие у РФ ядерного арсенала, способного отбросить все человечество в раннее средневековье, если не в первобытное состояние. Этот фактор непомерно раздувает самонадеянность путинской клики, ее уверенность в том, что она всегда сможет "продавить" нужное ей решение, используя ядерный шантаж.

Путин не просто главный виновник нарастания военной опасности. Главный поджигатель войны, как Гитлер, потому что тактически он ведет себя, как Гитлер. В своем противостоянии либеральной цивилизации Путин стратегически и идеологически стремится к тому же, к чему стремился Гитлер: к разрушению выработанных цивилизацией правовых ограничений на насилие и жестокость. К возвращению человечества в "естественное" состояние, когда диктат сильного был нормой.

Можно рассуждать о том, что глобальный западный либеральный проект – это такой "новый империализм". Усовершенствованный, смягченный, гуманизированный, "цивилизованный", но все равно империализм. Только противостоит ему грубый, примитивный, архаичный империализм путинской России. Путинский империализм – это империализм прошлого. Путин стремится обратить историю вспять. Так же, как и Гитлер.

А потому и относиться к Путину надлежит так же, как и к Гитлеру. И к его армии надлежит относиться, как к армии Гитлера. Как к армии, несущей порабощение и горе окружающим народам. Несущей уже сейчас, в условиях еще только "гибридной войны".

В этой войне есть агрессор и жертвы агрессии. И если мы сочувствуем жертве агрессии, вопрос о горе в семьях агрессоров вторичен. И если мы не поддерживаем агрессора, не разделяем его цели, значит мы желаем ему поражения. Поражение России в этой войне есть не просто "наименьшее зло", как говорил когда-то Ленин. Оно есть однозначное благо. Эта война закончится либо провалом мира в "новое варварство", либо отказом России от противостояния Западу и попыток вырвать себе зону имперского диктата. То есть безоговорочной геополитической капитуляцией имперской России.

Александр Скобов, kasparov.ru