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В Эстонии бедным считается человек с ежемесячным доходом ниже 520 евро

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  • 18.12.2018, 23:36

Среднестатистический белорус может только позавидовать «бедным» эстонцам.

В прошлом году в сравнительной бедности жили 22,6 процента населения Эстонии, по сравнению с предыдущим годом доля испытывающих сравнительную бедность людей выросла на 1,6%, передает delfi.lv.

Рост показателя сравнительной бедности связан с тем обстоятельством, что доходы группы населения, которая раньше находилась чуть выше черты сравнительной бедности, поднимались медленнее черты сравнительной бедности.

В прошлом году в сравнительной бедности жили люди, чьи месячные эквивалентные нетто-доходы составляли менее 523 евро, в 2016 году эта сумма составляла 469 евро. В абсолютной бедности жили люди, чьи месячные эквивалентные нетто-доходы составляли менее 207 евро, в 2016 году эта сумма составляла 200 евро.

В абсолютной бедности в 2017 году жили 3,4 процента населения (44 000 человек), что на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2016 году.


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