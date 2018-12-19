Еврокомиссия начала подготовку к Brexit без соглашения 19.12.2018, 17:31

До конца года Еврокомиссия подготовит все соответствующие предложения по сценарию выхода Британии из ЕС без соглашения.

Еврокомиссия 19 декабря начала имплементацию своего Плана действий на случай чрезвычайных ситуаций в отдельных секторах в связи с ростом рисков выхода Британии из ЕС без соглашения.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Учитывая продолжающуюся неопределенность в Соединенном Королевстве вокруг ратификации соглашения о выходе и призыв Европейского совета интенсифицировать подготовку на всех уровнях в случае всех сценариев, Еврокомиссия сегодня начала реализацию своего плана действий по чрезвычайным ситуациям на случай Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до конца года Еврокомиссия должна подготовить все соответствующие предложения по сценарию Brexit без соглашения.

Пакет, принятый сегодня Еврокомиссией, включает 14 мероприятий в отдельных сферах, где Brexit без соглашения может создать серьезные проблемы для граждан и бизнеса. Эти сферы среди прочего включают финансовые услуги, воздушный транспорт, таможенную и климатическую политику.

"Комиссия считает, что необходимость принять эти меры сегодня является важной и насущной, чтобы обеспечить нормальное вступления в силу чрезвычайных мер 30 марта 2019 года с тем, чтобы ограничить наиболее значительные убытки в этих сферах, вызванные сценарием Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Еврокомиссия в ближайшие недели будет внедрять свой План действий на случай чрезвычайных ситуаций и определять, есть ли необходимость в дополнительных мероприятиях.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Накануне правительство Великобритании решило нарастить подготовку к выходу из ЕС без соглашения.

Многие британские депутаты по-прежнему выступают против соглашения правительства с ЕС, которое должны проголосовать в начале января.