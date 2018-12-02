В Израиле разработали 3D-принтер для мяса 6 2.12.2018, 13:09

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Израильский стартап Jet Eat пообещал революцию на рынке продовольствия.

Разработан метод 3D-печати мяса из растительных компонентов.

Рарзаботчики обещают, что текстура искусственного мяса будет полностью повторять мясную. Для этого был сконструирован специальный 3D-принтер, пишет 3dprint.com.

«Мы с точностью воссоздали эту структуру и с помощью 3D-печати создали сложную матрицу на основе растительных компонентов», — заявил глава Jet Eat Ешхан Бен Шитрит.

Он отметил, что Израиль является родиной для инноваций в области трехмерной печати и цифровой печати.

«Сейчас цифровая печать используется в различных отраслях начиная от органов и заканчивая стоматологией, и я считаю, что в условиях все более цифрового мира его можно применять к еде. Мясо характеризуется четырьмя компонентами: мышечной тканью, жировой прослойкой между ней, миоглобином и соединительной тканью», — пояснил он.

То есть принтер способен повторить всю структуру мяса.

Jet Eat был основан Ешхаром Беном Шитрит, бывшим мясником, который решил использовать свои знания в области 3D-печати, чтобы создать вегетарианскую пищу. Стартап разрабатывает свою продукцию вместе с Израильским технологическим институтом.