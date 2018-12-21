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Снимок белоруса вошел в топ-50 лучших свадебных фото 2018 года

  • 21.12.2018, 20:21
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На суд профессионального жюри было прислано почти 10 тысяч фотографий из разных стран мира.

Снимок Сергея Лапковского из Минска вошел в число победителей конкурса Best Wedding Photography Contest, который проводится свадебным интернет-порталом junebugweddings.com, передает belmir.by.

На суд профессионального жюри было прислано почти 10 тысяч фотографий из разных стран мира. Судьи выбрали лишь 50 из них, которые и вошли в список «лучших из лучших».

Теперь эта галерея с работой белоруса в том числе попала на страницы ряда крупных интернет-СМИ мира.

Снимок Сергея Лапковского, вошедший в топ-50 по версии Junebug Weddings.
Источник: junebugweddings.com

Как рассказал Сергей belmir.by, снимок сделан на свадьбе во время сборов невесты. «Участвую в разных международных конкурсах свадебной фотографии, поэтому решил отправить свои работы и на этот», – добавил он.

Лапковский – профессиональный фотограф, который специализируется на свадебной, портретной и семейной съемке, любит снимать love story.

«Мой стиль свадебной съемки – непринужденная постановка и свадебный фотожурнализм», – сообщает он на своем сайте.

Также здесь сказано, что Сергей – неоднократный призер и победитель международных премий Fearless Awards, ISPWP Awards и белорусских конкурсов.

В частности, как проинформировал фотограф уже на своей странице в Instagram, этот же черно-белый снимок принес ему немного ранее пятую награду Fearless.


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